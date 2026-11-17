Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 17 de noviembre.
El sorteo número 18944 de la quiniela matutina se realizó el martes 17 de noviembre a las 15:00, destacando el número 1732 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Dinero)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18944 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 1732, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1732
2° 3841
3° 8285
4° 7612
5° 2114
6° 6472
7° 6723
8° 9354
9° 2062
10° 5871
11° 9246
12° 9783
13° 7486
14° 7257
15° 4864
16° 1644
17° 2620
18° 7378
19° 6058
20° 6213
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18944 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 17 de noviembre de 2026.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 1732, correspondiente a "A primera (Dinero)".
¿A qué hora se realizó el sorteo?
A las 15:00 horas.
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.