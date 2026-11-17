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El sorteo número 18944 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 1732, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1732

2° 3841

3° 8285

4° 7612

5° 2114

6° 6472

7° 6723

8° 9354

9° 2062

10° 5871

11° 9246

12° 9783

13° 7486

14° 7257

15° 4864

16° 1644

17° 2620

18° 7378

19° 6058

20° 6213