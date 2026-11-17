Este martes 17 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan un panorama variado que puede resultar confuso para el ciudadano promedio. La diferencia entre el dólar oficial y otras alternativas como el dólar blue o el contado con liquidación refleja las distintas realidades del mercado cambiario.

El dólar oficial se encuentra en 1.525 pesos para la compra y 1.575 pesos para la venta. Este precio es el que rige para las operaciones bancarias y su uso es necesario para ciertos pagos oficiales y comercio exterior. Sin embargo, muchas personas no se conforman con estas cuotas debido a las restricciones cambiarias vigentes en el país.

Por otro lado, el dólar blue, que representa una operación en el mercado informal, cotiza hoy a 1.585 pesos para la compra y 1.605 pesos para la venta. Esta brecha refleja la diferencia de confianza en el mercado oficial frente al paralelo, afectado por el tipo de cambio y la especulación.

Las transacciones de dólar bolsa, también conocido como dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), están valuadas en 1.592 pesos para la compra y 1.592.8 pesos para la venta. Esta cotización permite a los inversores comprar divisas a través de la compra y venta de acciones o bonos que se cotizan en dólares dentro del mercado local.

Otro tipo de dólar relevante es el contado con liquidación (CCL), que se encuentra en 1.690,3 pesos para la compra y 1.690,9 pesos para la venta. Esta operatoria se utiliza normalmente para llevar dólares al exterior mediante la compra de títulos en pesos y su posterior venta en divisas.

Además, el dólar cripto se cotiza hoy a 1.686,48 pesos para la compra y 1.689,61 pesos para la venta. Este tipo de cotización ha ganado popularidad en los últimos tiempos a raíz de la búsqueda de alternativas en el uso de criptomonedas como forma de refugio de valor.

Finalmente, es importante mencionar el dólar tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior, ya sea por turismo, comercio o consumo online. Este tipo de cambio se encuentra en 1.982,5 pesos para la compra y 2.047,5 pesos para la venta, destacando el impacto adicional de impuestos sobre este tipo de cambio.

La disparidad entre las distintas cotizaciones responde a múltiples factores, incluyendo el control de cambios en el país, las expectativas sobre el futuro de la economía y el contexto internacional. Estas variables influyen en la confianza de los argentinos hacia el uso de pesos frente a la demanda de dólares, lo que resulta en una continua y creciente brecha cambiaria.