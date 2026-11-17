FOTO: Pedro Alfonso encabezará "Manos arriba", una nueva comedia que lo reunirá con Paula Chaves.

Villa Carlos Paz comienza a definir su cartelera teatral para la temporada de verano 2026-2027, con el regreso de reconocidas figuras nacionales, comedias, espectáculos musicales, humor y propuestas para toda la familia. Entre las principales novedades aparecen Fátima Florez, Pedro Alfonso, Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti, Nazarena Vélez y el Oficial Gordillo, mientras que las entradas podrían comenzar desde 30.000 pesos.

Según pudo saber Cadena 3, las principales salas de la ciudad serrana ya cuentan con buena parte de su programación, aunque todavía podrían producirse modificaciones en los elencos, días de función y condiciones comerciales.

Uno de los regresos más destacados será el de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, quienes volverán a compartir escenario en el Teatro Zorba, ubicado en pleno centro de Villa Carlos Paz. La histórica dupla del humor argentino prepara un nuevo espectáculo y trabaja en la conformación del elenco que la acompañará durante el verano.

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• El Luxor tendrá magia, cuarteto y humor

El Teatro Luxor presentará una programación que combinará diferentes géneros a lo largo de la semana.

Los lunes, martes y miércoles estarán destinados al regreso de "Épico Legendario", el espectáculo de magia encabezado por Willy Magia y el Mago Matus, que volverá con una puesta renovada y una propuesta orientada al público familiar.

Los jueves serán nuevamente para La Konga, que regresará con sus presentaciones de cuarteto, mientras que los viernes, sábados y domingos estarán reservados para Miguel Martín, conocido como el Oficial Gordillo, con su característico espectáculo de humor.

• Fátima Florez vuelve al Holiday y se suman reconocidos actores

Otra de las principales apuestas será el regreso de Fátima Florez al Teatro Holiday, donde presentará un espectáculo renovado de humor, música e imitaciones.

El complejo también prepara una programación con reconocidas figuras de la actuación y el humor. En el adelanto se mencionaron posibles propuestas con Claribel Medina y Arnaldo André para la sala 2, y Pablo Alarcón junto a Marta González para la sala 3, aunque esas duplas todavía requieren confirmación definitiva.

Por su parte, el Flaco Pailos regresará con un espectáculo completamente renovado, anunciado para la cuarta sala del complejo.

• Pedro Alfonso, Nazarena Vélez y Andrea del Boca, entre las apuestas de comedia

En el Teatro del Lago, Pedro Alfonso encabezará "Manos arriba", una nueva comedia que lo reunirá con Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Camila de los Santos. El estreno está previsto para el 25 de diciembre.

El Teatro del Sol recibirá a Nazarena Vélez, quien compartirá escenario con Diego Pérez, otro de los artistas que regresa a Villa Carlos Paz. La propuesta, titulada "Vecinos en peligro", también contará con Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Nicolás Maiques y Tato Algorta.

En tanto, el Teatro Candilejas tendrá dos importantes comedias. En su sala principal se presentará "Los Mosqueteros del Rey", con Miguel Ángel Rodríguez, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Alex Conforti.

En la segunda sala llegará "Votemos", una comedia que tuvo su recorrido en Buenos Aires y que contará con Andrea del Boca y Esteban Prol, junto a Anna del Boca, Facundo Gambandé y artistas vinculados a la Comedia de San Francisco.

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• Ángel Carabajal apuesta por dos producciones musicales

El productor Ángel Carabajal tendrá nuevamente una presencia destacada en la temporada con dos propuestas.

En el Espacio Mónaco, ubicado sobre la avenida San Martín, regresará "Soy Mestiza", protagonizado por Mariana Clemensó, quien recibió numerosos reconocimientos en los Premios Carlos de temporadas anteriores.

La producción volverá a combinar un espectáculo musical de gran despliegue con una experiencia gastronómica, que permite al público disfrutar de una cena durante la función.

La segunda apuesta será el regreso de "Bien Argentino", uno de los espectáculos más reconocidos de Carabajal, que tuvo diferentes etapas en Villa Carlos Paz.

Esta vez, la propuesta desembarcará en un salón del Hotel Amérian, con un formato diferente y la posibilidad de incorporar también una experiencia de cena y espectáculo.

Por otra parte, el Teatro Libertad contará, según la programación anticipada, con una propuesta musical encabezada por Facundo Mazzei y el espectáculo de danza y malambo "Trum Malambo", que ya obtuvo reconocimientos en temporadas anteriores.

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• Entradas desde $30.000 y promociones para atraer turistas

Uno de los principales datos del adelanto está relacionado con el costo de los espectáculos. Las entradas podrían comenzar desde 30.000 pesos, aunque se trata de un valor estimativo y todavía no de una tarifa definitiva para toda la cartelera.

Los precios finales dependerán de cada producción, la ubicación en las salas y las condiciones de comercialización que establezcan los empresarios teatrales.

Además, desde la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, con la participación de referentes como Marcos Bertorello, Darío Ramato y Eduardo Giordano, trabajan en una serie de promociones junto con la Secretaría de Turismo local.

La intención es ofrecer beneficios y alternativas comerciales que permitan atraer visitantes y fortalecer la competitividad de Villa Carlos Paz frente a otros destinos turísticos durante las vacaciones.

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Informe de Abelardo Fonseca.