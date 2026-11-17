Pato Pampa, detrás de un proyecto inclusivo en Chaco que quiere replicar en el norte provincial
La marca de indumentaria Pato Pampa desarrolló el proyecto FELPA (Fibra Extra Larga Pampa Argentina), un hito textil que introdujo el primer algodón de fibra extra larga cultivado y procesado en el país.
17/11/2026 | 14:57Redacción Cadena 3
FOTO: Pato Pampa, detrás de un proyecto inclusivo e innovador en Chaco.
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La Argentina Posible
La marca de indumentaria Pato Pampa desarrolló el proyecto FELPA (Fibra Extra Larga Pampa Argentina), un hito textil que introdujo el primer algodón de fibra extra larga cultivado y procesado en el país. El proyecto se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Sáenz Peña y pequeños productores algodoneros de la región.
Juan José Bertolino, presidente de Pato Pampa, explicó en diálogo con Cadena 3 que esta idea comenzó hace siete años, cuando productores de Chaco se acercaron para impulsar el consumo de algodón nacional. "Nos contactamos con la gente del INTA, quienes pusieron mucha pasión para ver qué podíamos hacer", indicó.
El proyecto se centra en el desarrollo de una fibra extralarga, que mejora notablemente la calidad del algodón. Según Bertolino, esta fibra atinge un nivel cercano al 9 en comparación con el Pima Peruano, que posee una calificación máxima de 10.
Las pruebas piloto realizadas con esta nueva fibra han tenido una buena aceptación en el mercado. “La gente viene a buscarlo y las mujeres se volvieron locas con la calidad“, aseguró Bertolino, quien destaca la importancia de lo que el proyecto representa para el mercado argentino.
Además, el proyecto busca replicarse en el norte de Córdoba, donde existen condiciones favorables para la producción algodonera. "Estamos trabajando con comunidades en Villa del Soto y dialogando con productores de Cruz del Eje", mencionó Bertolino, quien cree que esta iniciativa puede revitalizar el área.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Qué proyecto desarrolló Pato Pampa?
El proyecto FELPA, que introduce el primer algodón de fibra extra larga cultivado y procesado en Argentina.
¿Quién es el presidente de Pato Pampa?
Juan José Bertolino es el presidente de Pato Pampa.
¿Cuándo comenzó la idea del proyecto?
La idea comenzó hace siete años, cuando productores de Chaco se acercaron para impulsar el consumo de algodón nacional.
¿Dónde se busca replicar el proyecto?
En el norte de Córdoba, específicamente en Villa del Soto y Cruz del Eje.
¿Por qué es importante el proyecto?
Representa una mejora en la calidad del algodón argentino y puede revitalizar la producción algodonera en la región.