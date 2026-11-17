La marca de indumentaria Pato Pampa desarrolló el proyecto FELPA (Fibra Extra Larga Pampa Argentina), un hito textil que introdujo el primer algodón de fibra extra larga cultivado y procesado en el país. El proyecto se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Sáenz Peña y pequeños productores algodoneros de la región.

Juan José Bertolino, presidente de Pato Pampa, explicó en diálogo con Cadena 3 que esta idea comenzó hace siete años, cuando productores de Chaco se acercaron para impulsar el consumo de algodón nacional. "Nos contactamos con la gente del INTA, quienes pusieron mucha pasión para ver qué podíamos hacer", indicó.

El proyecto se centra en el desarrollo de una fibra extralarga, que mejora notablemente la calidad del algodón. Según Bertolino, esta fibra atinge un nivel cercano al 9 en comparación con el Pima Peruano, que posee una calificación máxima de 10.

Las pruebas piloto realizadas con esta nueva fibra han tenido una buena aceptación en el mercado. “La gente viene a buscarlo y las mujeres se volvieron locas con la calidad“, aseguró Bertolino, quien destaca la importancia de lo que el proyecto representa para el mercado argentino.

Además, el proyecto busca replicarse en el norte de Córdoba, donde existen condiciones favorables para la producción algodonera. "Estamos trabajando con comunidades en Villa del Soto y dialogando con productores de Cruz del Eje", mencionó Bertolino, quien cree que esta iniciativa puede revitalizar el área.

Entrevista de La Argentina Posible.