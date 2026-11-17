FOTO: Colapinto corre en Las Vegas con horarios especiales, desde el jueves al domingo

Franco Colapinto de Alpine F1 Team estará esta semana tomando parte del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. La antepenúltima cita de la temporada -Ronda 21- inicia tres semanas consecutivas de competiciones con las que se cerrará la temporada 2027 y está programado para el 19.20.21 de noviembre, aunque será desde el jueves hasta el domingo en nuestro huso horario.

La pista callejera llamada Las Vegas Strip Circuit -6.201 mts.- ya fue visitada por Franco como piloto de Williams (2024: Qualy 20°, GP 14°) y de Alpine (2025: Qualy 15°, GP 15°).

Y, tanto por su posición geográfica, como por su agenda especial, obliga a estar especialmente atentos con nuestros horarios, para seguirla.

El programa completo -en hora argentina- para seguir a Colapinto en su 47ª GP de F1:

Jueves 19 de noviembre

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 21:30 hs. CON COLAPINTO

Viernes 20 de noviembre

F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 01:00 hs. CON COLAPINTO

F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 21:30 hs. CON COLAPINTO

Sábado 21 de noviembre

F1 Clasificación 01:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 22 de noviembre

F1 GP de Las Vegas -50 vueltas- 01:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Alpine F1 Team. Edición y redacción: Marcelo Cammisa