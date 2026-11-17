Fórmula 1: Los especiales horarios para seguir y apoyar a Colapinto en el GP de Las Vegas de F1
El argentino correrá por tercera vez en 'Las Vegas Strip Circuit', el callejero que recorre las principales atracciones de la ciudad entretenimiento. Para los argentinos, el programa comienza el jueves a las 21:30 hs y cierra a 1 de la mañana del domingo con el GP de 50 vueltas.
17/11/2026 | 15:37Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto corre en Las Vegas con horarios especiales, desde el jueves al domingo
Franco Colapinto de Alpine F1 Team estará esta semana tomando parte del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. La antepenúltima cita de la temporada -Ronda 21- inicia tres semanas consecutivas de competiciones con las que se cerrará la temporada 2027 y está programado para el 19.20.21 de noviembre, aunque será desde el jueves hasta el domingo en nuestro huso horario.
La pista callejera llamada Las Vegas Strip Circuit -6.201 mts.- ya fue visitada por Franco como piloto de Williams (2024: Qualy 20°, GP 14°) y de Alpine (2025: Qualy 15°, GP 15°).
Y, tanto por su posición geográfica, como por su agenda especial, obliga a estar especialmente atentos con nuestros horarios, para seguirla.
El programa completo -en hora argentina- para seguir a Colapinto en su 47ª GP de F1:
Jueves 19 de noviembre
F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 21:30 hs. CON COLAPINTO
Viernes 20 de noviembre
F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 01:00 hs. CON COLAPINTO
F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 21:30 hs. CON COLAPINTO
Sábado 21 de noviembre
F1 Clasificación 01:00 hs. CON COLAPINTO
Domingo 22 de noviembre
F1 GP de Las Vegas -50 vueltas- 01:00 hs. CON COLAPINTO
Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Alpine F1 Team. Edición y redacción: Marcelo Cammisa