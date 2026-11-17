Al hacer el balance general del año de Sarmiento, el presidente Fernando Chiófalo anticipó que las conversaciones para renovar el contrato con Facundo Sava estaban encaminadas para estirar el ciclo hasta finales de 2027.

Este lunes, en la cena de la "Noche del hincha", el presidente "Verde" tomó el micrófono, hizo subir al "Colo" al escenario y confirmó delante de socios e hinchas la continuidad del conductor táctico.

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"Estoy muy contento de seguir acá. Nos esperan cosas muy lindas" El Verde continúa a su mando ???? Hay Facundo Sava 2027 y una ilusión intacta de ir por más. #Daleverde???? https://t.co/xUU3IXvehP — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) November 17, 2026

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"Estoy muy contento de seguir acá. Nos esperan cosas muy lindas», deslizó el exdelantero al pronunciarse frente a los presentes en la Sociedad Rural de Junín, donde se realizó el evento.

En consonancia, el presidente y el propio DT le dieron un guiño a Juan Manuel Insaurralde, el capitán de 41 años, al que buscarán convencer para continuar una temporada más en el "Kiwi". Por otra parte, el plantel regresará la próxima semana a los trabajos con los futbolistas con contrato y los que tienen el visto bueno para seguir el año entrante.

La apuesta por Marabel

Dentro del balance realizado la semana pasada, Chiófalo habló de las oportunidades que tiene la institución de seguir contando con su goleador, Junior Marabel. “Está a préstamo, con una opción de compra muy grande y no la podemos afrontar. Pero vamos a tratar de trabajar para que sea un negocio para Sarmiento”, dijo.

Además, el presidente de Sarmiento soltó: “Es el goleador del año. No va a continuar su carrera en Sarmiento, pero la idea es comprarlo y luego venderlo”, confirmó.