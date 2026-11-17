Una semana marcada por la inestabilidad climática extrema se cierne sobre buena parte de la Argentina. El ingreso y desplazamiento de un ciclón favorecerá la formación continua de núcleos de tormentas y precipitaciones recurrentes que se extenderán desde este martes hasta el viernes inclusive, afectando al norte patagónico, Cuyo y amplios sectores de las regiones central y norte del país.

De acuerdo con los pronósticos especializados, los acumulados de agua más alarmantes se concentrarán en el noreste argentino (NEA) y el Litoral, donde los registros totales de la semana podrían superar los 180 milímetros, alcanzando picos cercanos a los 200 milímetros en zonas puntuales.

Impacto en el Litoral y riesgo por la crecida del Paraná

La mayor preocupación de los especialistas y autoridades radica en el NEA y el Litoral. Esta nueva secuencia de tormentas frecuentes agrava un escenario ya vulnerable, caracterizado por suelos saturados, arroyos crecidos y poblaciones ribereñas afectadas por una onda de crecida del río Paraná que continúa su desplazamiento hacia el sur.

"La sucesión de lluvias en el NEA y el Litoral podría complicar aún más la situación de quienes viven cerca del Paraná. En sectores de esa región, donde ya hubo evacuados y autoevacuados, los acumulados de la semana podrían superar los 180 milímetros", advirtieron los reportes meteorológicos.

Durante las jornadas del jueves y viernes, los fenómenos en el norte del Litoral y este de Chaco y Formosa podrían tornarse localmente severos, con precipitaciones de hasta 80 milímetros en 24 horas.

El avance del ciclón y ráfagas en Buenos Aires

El fenómeno meteorológico tiene su origen en un centro de baja presión que comenzó su recorrido en el norte patagónico —dejando precipitaciones de hasta 50 milímetros en Neuquén, Río Negro y Chubut— y que se ubicará sobre el océano Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires.

Esta ubicación estratégica del ciclón impulsará fuertes vientos y ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 60 km/h en territorio bonaerense, afectando también al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con ráfagas superiores a los 50 km/h hacia la tarde y noche del miércoles. Asimismo, se esperan lluvias recurrentes en la costa sur bonaerense y nuevas marcas inestables hacia el cierre de la semana.

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Tormentas fuertes en el centro del país

La franja central tampoco quedará al margen del frente de tormentas. Provincias como Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, La Pampa y Santiago del Estero registrarán jornadas de marcada inestabilidad, con chaparrones intermitentes y tormentas que podrían ser localmente fuertes.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, extremando las precauciones ante la posibilidad de anegamientos temporarios, ráfagas de viento y crecidas repentinas en zonas vulnerables.