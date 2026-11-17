Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La señal de Telefe y el reality MasterChef Celebrity se mantuvieron como los más vistos del lunes 16 de noviembre en la televisión abierta argentina, superando ampliamente a otros canales.

Según los datos proporcionados por Kantar IBOPE, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el programa conducido por Wanda Nara promedió 12,3 puntos durante su emisión, alcanzando un impresionante pico de 13,6 puntos a las 22:38.

En esta ocasión, el ciclo contó con la participación de la chef Dolli Irigoyen, quien reemplazó a Germán Martitegui. Durante el programa, los participantes debieron preparar un plato que tuviera como ingrediente estrella el yogurt.

"La consigna de hoy es que presenten un plato libre, dulce o salado, que tiene que contener yogurt. Que sea completo desde el sabor hasta las preparaciones, y eso no empieza a la hora de cocinar, empieza en el mercado, para eso 3 minutos. Van a tener una personal trainer de lujo", expresó la chef.

Los famosos que participaron en esta gala de última chance fueron Pablo Migliore, Pablo Giralt, Marta Fort, Juli Poggio, Karina Mazzocco, China Ansa, Hernán de Mala Fama, Edith Hermida y Rocío Robles. Al final del desafío, fue la influencer Marta Fort quien logró subir al balcón.

En cuanto a los demás canales, El Trece ocupó el segundo lugar con Otro día perdido, que registró 5,4 puntos. La tercera posición fue para América TV con BTV, que alcanzó picos de 1,9 puntos, mientras que El Nueve se quedó con el cuarto puesto con Bienvenidos a ganar, que obtuvo 1,7 puntos de rating.