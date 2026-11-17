FOTO: Río está en San Lorenzo con contrato hasta diciembre de 2027

El plantel de Talleres se encuentra de licencia hasta el próximo 1 de diciembre, cuando el entrenador Omar de Felippe ponga primera de cara a la temporada 2027.

En ese sentido, sabido es que hay algunos futbolistas que deben regresar por la finalización de sus préstamo, pero también se debe considerar que puede haber salidas que obliguen a repescar un jugador propio.

El caso es la potencial salida de Matías Galarza a Boca y el nombre de Martín Río aparece en el horizonte.

El mediocampista ofensivo fue comprado por Talleres en enero, con un contrato de cuatro temporadas pero al término del Apertura el club decidió prestarlo a San Lorenzo.

En el Matador, Río jugó 10 partidos, marcó un gol en 197 minutos de cancha de posibles 900.

Al no cumplir las expectativas, el presidente Andrés Fassi decidió la salida del ex Banfield al Ciclón, con un préstamo hasta diciembre de 2027, sin cargo y una opción de compra de 3 millones de dólares por el 75% del pase.

No obstante, en la cláusula se incluyó la repesca del jugador en caso de ser necesario abonando un monto que rondaría los 150 mil dólares.