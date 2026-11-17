FOTO: Julián llegó a Córdoba junto a la selección para enfrentar a Costa Rica.

El plantel de la Selección argentina aterrizó en la ciudad de Córdoba, donde fue recibido por centenares de hinchas tras llegar al hotel en el que se alojará hasta esta noche, antes de jugar su último partido del año ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes.

La cuenta oficial del combinado nacional publicó algunas postales del encuentro de los futbolistas con los aficionados que esperaron tras las vallas en la entrada del recinto, quienes se llevaron fotos, saludos y firmas de los convocados por el técnico Lionel Scaloni para cerrar el 2026 de la mejor manera: "¡Gracias por este cariño, Córdoba!".

El gesto del "Dibu" Martínez al llegar

El arquero, nuevo capitán del conjunto argentino, bajó primero del colectivo que trasladó a la selección y fue quien encabezó a sus compañeros a acercarse a los fanáticos que aguardaban por la "Scaloneta".

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A Nico Paz le dieron un bebé

La nueva joya del fútbol argentino fue uno de los más solicitados por los hinchas en la llegada de la selección e incluso una familia le dio un pequeño bebé a Paz para sacarle una foto.

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A Nico Paz le dieron ¡UNA BEBA! para sacarse una foto en Córdoba… ???? https://t.co/VKzmaTP9CA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2026

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La Selección argentina cerrará el 2026 este martes, cuando se enfrente en un amistoso internacional con su par de Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y contará con la cobertura en vivo de Cadena 3.