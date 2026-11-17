Luciana Gasser es una abogada cordobesa, de Mendiolaza, que fundó Cheers Contracts, una plataforma de automatización y gestión de contratos impulsada por inteligencia artificial que busca convertirse en un unicornio.

La plataforma utiliza plantillas preaprobadas, flujos de trabajo dinámicos e integración con herramientas como WhatsApp y APIs para agilizar la firma de contratos y el cumplimiento normativo. “Nuestra plataforma ayuda principalmente a empresas o gobiernos a transformarse digitalmente”, afirmó Gasser en diálogo con Cadena 3.

Sobre sus inicios, Gasser, quien vivió muchos años en Londres, identificó la necesidad de simplificar la labor documental que enfrentan muchos empresarios. “El propósito de mi emprendimiento es ayudar a las pequeñas empresas a sentirse seguras al firmar contratos con grandes compañías”, explicó.

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Cheers Contracts, que en 2024 ya había generado 300.000 dólares, está orientada a reducir costos operativos y tiempos en la firma y revisión de acuerdos para empresas y startups.

La empresa ha crecido de manera significativa y, en la actualidad, cuenta con clientes de diversas partes del mundo, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. La mayoría son pymes que buscan optimizar su gestión contractual.

En un entorno donde la tecnología ha avanzado, Cheers Contracts se diferencia al combinar consultoría y automatización. “La mayoría de las empresas tienen un desastre en este proceso, y hay mucho espacio para mejorar antes de aplicar tecnología”, indicó Gasser.

Gasser también comparte su objetivo a largo plazo: “Mi sueño es ayudar a más personas a firmar sus contratos más rápido y con la menor incertidumbre posible”. Cheers Contracts no solo busca la expansión, sino que aspira a convertirse en un unicornio tecnológico, aunque su verdadero enfoque radica en el bienestar de sus usuarios.

Entrevista de La Argentina Posible.