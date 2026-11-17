El exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, dejó abierta la posibilidad de volver a ocupar un cargo público si se lo propone el presidente Javier Milei, aunque aclaró que no está buscando una candidatura y que hasta el momento no recibió ningún ofrecimiento.

En diálogo con Cadena 3, Francos ratificó su respaldo al mandatario y se refirió a su futuro político, en medio de las negociaciones por la reforma electoral y la decisión del PRO de acompañar la suspensión de las PASO para 2027. "Yo no me estoy postulando para ningún cargo", aseguró el exfuncionario, al tiempo que explicó que su continuidad dentro del espacio libertario no depende de ocupar una función pública.

Sin embargo, ante la consulta sobre qué haría si Milei le ofreciera una candidatura o un puesto dentro del Gobierno, dejó abierta esa posibilidad. "Si el presidente me llama y me dice: 'Guillermo, ¿usted quiere ser tal cosa?', al presidente es muy difícil decirle que no", expresó.

Francos aclaró que una eventual decisión dependería del cargo ofrecido y que debería conversarlo previamente con el mandatario. También remarcó que Milei nunca habló con él sobre una posible candidatura.

El exjefe de Gabinete sostuvo que mantiene su acompañamiento al proyecto político libertario desde la campaña presidencial de 2023 y que su salida del Gobierno no modificó esa posición. "Lo sigo haciendo desde que me fui del Gobierno permanentemente, porque creo que es el rumbo que la Argentina tiene que seguir", afirmó.

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• Francos respaldó la suspensión de las PASO, pero pidió eliminarlas definitivamente

Durante la entrevista, el exfuncionario también analizó el giro del PRO, que este martes decidió acompañar el proyecto oficial para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027.

Francos aseguró que la decisión del partido encabezado por Mauricio Macri no lo sorprendió, debido a que las negociaciones estaban en marcha desde hacía tiempo. "El PRO es un partido político que quiere marcar sus diferencias y está bien que lo haga", consideró. Además, señaló que es razonable que la fuerza busque ser tenida en cuenta durante las negociaciones parlamentarias.

No obstante, planteó que la suspensión de las PASO debería ser apenas un paso hacia su eliminación definitiva. "Mejor suspender que continuar como está, pero yo creo que la situación tiene que resolverse definitivamente", sostuvo.

El exjefe de Gabinete cuestionó el origen del sistema de primarias y consideró que los partidos políticos deberían resolver sus candidaturas mediante mecanismos internos, sin trasladar esa responsabilidad a todos los electores. "¿Por qué hay que trasladarle a la gente la solución de una interna política partidaria? Eso lo tienen que resolver los partidos", manifestó.

En ese sentido, propuso avanzar hacia una reforma política más amplia, que incluya modificaciones en el funcionamiento de las agrupaciones partidarias y mayores controles sobre su actividad.

También cuestionó la proliferación de partidos que, según su análisis, carecen de representación real y son utilizados como herramientas para obtener recursos económicos del sistema electoral.

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• Sus críticas a las colectoras: "No estoy de acuerdo con ese tipo de artilugios"

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista estuvo vinculado con la incorporación de las listas colectoras al proyecto oficial, una herramienta que permitiría a distintas fuerzas políticas presentar candidatos legislativos propios y adherir a una misma fórmula presidencial.

Francos tomó distancia de ese mecanismo, pese a que forma parte de las negociaciones impulsadas por el Gobierno para conseguir el respaldo de los gobernadores. "No sé si eso está previsto dentro del acuerdo. La verdad que no he estado yo en esa negociación", aclaró inicialmente.

Consultado sobre las consecuencias que podría tener su implementación y las similitudes con mecanismos utilizados anteriormente por el peronismo y el kirchnerismo, rechazó que el Gobierno busque adoptar una identidad política vinculada a esos espacios. "No creo que la pretensión del Gobierno sea kirchnerizarse, en absoluto", respondió.

Sin embargo, expresó su desacuerdo personal con la herramienta electoral. "Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de artilugios políticos o electorales. A mí me parece mucho más razonable una propuesta absolutamente limpia", afirmó.

También advirtió que las colectoras podrían complicar la aplicación de la Boleta Única de Papel y defendió un sistema electoral más sencillo, en el que los ciudadanos puedan identificar claramente a quiénes están votando.

Francos insistió en que no participó de las conversaciones sobre este punto y evitó anticipar cómo quedará finalmente la iniciativa durante su tratamiento en el Congreso.

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• Pronosticó un triunfo de Milei en 2027, pero no aseguró que sea en primera vuelta

En otro tramo de la conversación, el exjefe de Gabinete se mostró convencido de que Javier Milei conseguirá la reelección presidencial en 2027, aunque evitó coincidir con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había pronosticado una victoria oficialista en primera vuelta. "Yo digo que va a ganar la elección. No puedo decir primera vuelta", aclaró.

Francos fundamentó su pronóstico en lo que considera avances económicos de la gestión, entre ellos la estabilidad macroeconómica, las inversiones proyectadas y el crecimiento del sector energético.

Según su evaluación, el electorado deberá decidir entre mantener el rumbo económico actual o regresar a políticas que, a su juicio, no dieron resultados. "Yo creo que el presidente Milei va a ganar la elección. No puedo decir si va a ser en primera vuelta o en segunda vuelta, pero yo creo que la va a ganar", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López, Sergio Suppo, Federico Albarenque y Ariel Rodríguez.