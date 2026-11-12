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Martín Menem confía en lograr la media sanción del Senado para suspender las PASO en dos semanas

El presidente de la Cámara de Diputados ratificó la postura del oficialismo contra el financiamiento estatal de las internas partidarias.

12/11/2026 | 09:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Martín Menem. (Foto: Archivo Agencia NA)

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En el marco de una intensa reconfiguración de la agenda parlamentaria, el oficialismo nacional redobló la presión política para modificar las reglas electorales vigentes. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió al futuro de las primarias (PASO) y expresó su optimismo respecto de los plazos necesarios para lograr su suspensión definitiva.

La estrategia en el Senado y el rechazo al financiamiento partidario

Durante una entrevista radial, Menem remarcó que la administración central considera prioritaria esta modificación y sostuvo que el país no requiere de este mecanismo de primarias. En esa línea, enfatizó que "no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos".

Consultado sobre el cronograma legislativo, el titular de la Cámara baja reconoció que los tiempos finales dependen de la articulación de voluntades en la Cámara alta, aunque advirtió que las negociaciones se encuentran encauzadas. "Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores", sostuvo el funcionario.

Una agenda legislativa recargada para el cierre del año

La posible suspensión de las PASO no opera de manera aislada dentro de la estrategia parlamentaria del Gobierno. La hoja de ruta diseñada por La Libertad Avanza contempla un cierre de año legislativo sumamente activo, que incluirá el debate de proyectos económicos estructurales, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el tratamiento del Presupuesto nacional.

Con la mira puesta en las próximas semanas, el oficialismo busca consolidar los acuerdos políticos indispensables en el Senado para asegurar los votos afirmativos y dar un paso clave en su plataforma de reformas estructurales.

Lectura rápida

¿Qué busca el oficialismo nacional? Modificar las reglas electorales vigentes, específicamente la suspensión de las primarias (PASO).

¿Quién es el principal portavoz de esta iniciativa? El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

¿Cuándo se espera avanzar en el Senado? En las próximas dos semanas, según Menem.

¿Dónde se llevará a cabo esta modificación? En la Cámara de Senadores.

¿Por qué se considera necesaria esta modificación? Porque, según Menem, no tiene sentido que los contribuyentes financien las internas de los partidos.

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