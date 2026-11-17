El PRO resolvió respaldar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, una de las principales modificaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el marco de su reforma electoral.

La decisión fue adoptada este martes durante una reunión virtual encabezada por el expresidente Mauricio Macri, de la que participaron gobernadores, legisladores e intendentes del partido. El encuentro se realizó pocas horas antes de que el Senado retome el tratamiento de la iniciativa.

Mediante un comunicado, el PRO confirmó que acompañará la suspensión de las primarias y la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), quienes pasarían a ser designados mediante un mecanismo de representación parlamentaria.

Sin embargo, la fuerza política también condicionó su respaldo a otros aspectos de la reforma y reiteró la necesidad de avanzar con la iniciativa de Ficha Limpia, que busca impedir las candidaturas de personas con determinadas condenas judiciales.

"Es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia", sostuvo el partido en el documento difundido tras el encuentro.

Respecto de los demás puntos de la reforma, el PRO consideró necesario abrir una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar acuerdos para avanzar con las modificaciones.

La reunión contó con la participación de los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los titulares de las bancadas del PRO en Diputados y el Senado, Cristian Ritondo y Martín Goerling, respectivamente; y el diputado Fernando de Andreis.

También participaron la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón.

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• Un cambio de postura en medio de las negociaciones

La resolución representa un giro respecto de la posición que había expresado el PRO en los últimos días, cuando dirigentes del espacio cuestionaron la posibilidad de modificar las reglas electorales a pocos meses de las elecciones presidenciales.

El propio Goerling había manifestado su rechazo a la iniciativa y advertido sobre las consecuencias de introducir cambios sin acuerdos políticos.

"Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema", había señalado el senador.

El partido había acompañado en 2025 la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, pero mantenía reparos frente a una medida similar para los comicios presidenciales de 2027.

Con la nueva definición, el oficialismo suma un respaldo relevante para avanzar con la reforma, aunque todavía necesita cerrar acuerdos con otros bloques para garantizar su aprobación.

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• El papel de los gobernadores y la discusión por las colectoras

Uno de los puntos centrales de las negociaciones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales es la posibilidad de habilitar un sistema de adhesiones electorales, similar al de las denominadas listas colectoras.

La propuesta permitiría que fuerzas provinciales acompañen una misma candidatura presidencial, pero presenten sus propias listas de legisladores nacionales.

El mecanismo, que no figuraba en la iniciativa original del Ejecutivo, surgió durante las conversaciones con gobernadores aliados que buscan preservar su representación en el Congreso sin quedar obligados a integrar las listas de La Libertad Avanza.

Entre los mandatarios involucrados en las negociaciones aparecen los radicales Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco.

La alternativa permitiría que esos espacios acompañen una eventual candidatura de Milei a la reelección, pero mantengan candidatos propios para las bancas legislativas.

No obstante, el mecanismo continúa en discusión y genera diferencias tanto entre los aliados como dentro del oficialismo.

• El Gobierno busca los votos para avanzar en el Senado

La definición del PRO se conoció antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada para este martes a las 15 y presidida por el legislador fueguino Agustín Coto.

La Libertad Avanza intentará conseguir un dictamen que permita llevar el proyecto al recinto. La comisión está integrada por 19 senadores y el oficialismo cuenta con seis representantes propios, por lo que necesita sumar apoyos de otras bancadas.

La negociación también se extiende al recinto, donde se requieren al menos 37 votos para aprobar una reforma de carácter electoral.

En la Casa Rosada reconocen que todavía no tienen garantizado ese número, pese a los avances en las conversaciones con el PRO, la Unión Cívica Radical y los representantes de distintos gobernadores.

El objetivo del Gobierno es obtener el dictamen durante esta jornada y llevar la iniciativa al recinto el jueves 26 de noviembre, aunque el cronograma dependerá de los acuerdos que consiga cerrar.

De concretarse la suspensión, las PASO no se realizarían durante las elecciones nacionales de 2027, pero continuarían contempladas en la legislación electoral y podrían volver a aplicarse en futuros comicios.