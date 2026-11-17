Una histórica fábrica de Durlock cerró después de 120 años y dejó a 12 personas sin trabajo
El establecimiento estaba ubicado en General Roca, Río Negro. La multinacional belga Etex decidió concentrar la producción en La Pampa ante la caída del consumo y la necesidad de reducir costos operativos.
17/11/2026 | 15:35Redacción Cadena 3
FOTO: La yesera Compañía Corral cerró su planta de General Roca después de más de 120 años de actividad.
La histórica yesera Compañía Corral cerró definitivamente su planta de General Roca, en la provincia de Río Negro, después de más de 120 años de actividad en la Patagonia. La decisión implicó el despido de los últimos 12 trabajadores, incluido el gerente del establecimiento, y el traslado de la producción a La Pampa.
La medida fue adoptada por el grupo multinacional belga Etex, propietario de la marca Durlock en Argentina, que resolvió concentrar sus operaciones en una planta de mayor tamaño ubicada en General Acha.
Según informó el Diario Río Negro, la compañía justificó el cierre por la fuerte caída de la demanda de materiales para la construcción y los cambios estructurales que atraviesa el sector, factores que impulsaron una reorganización de su estructura productiva para reducir costos.
El cierre se confirmó durante la segunda semana de noviembre, luego de varios días de incertidumbre entre los empleados. A comienzos del mes ya se habían producido numerosas desvinculaciones, algunas mediante acuerdos individuales, hasta que finalmente fueron despedidos los 12 trabajadores que permanecían en el establecimiento del barrio Padre Stefenelli.
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En paralelo, comenzó el retiro de los materiales almacenados en los galpones, una de las últimas tareas antes del cese completo de las actividades.
La historia de Compañía Corral comenzó en 1905, con los primeros trabajos de explotación de yeso en la región. Durante más de un siglo, la firma desarrolló actividades extractivas en reservorios ubicados al norte de J. J. Gómez y mantuvo su planta de procesamiento en Stefenelli.
Su trayectoria la convirtió en una de las industrias más antiguas de la Patagonia y en una referencia de la actividad minera de Río Negro.
En 2008, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la compañía al grupo Etex. Por entonces, la firma contaba con unos 60 empleados y quedó incorporada a la estructura empresarial vinculada a Durlock, una de las principales marcas de placas de yeso y materiales para la construcción en Argentina.
La multinacional también cuenta con instalaciones industriales en Malargüe, Mendoza, donde produce una línea de yesos tradicionales en polvo desde 1997.
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El cierre de la planta se produjo en un escenario particular para la minería provincial. Según estadísticas de la Secretaría de Minería de Río Negro, la extracción bruta de yeso alcanzó las 466.652 toneladas en 2025, un incremento del 107,3% respecto del año anterior. El procesamiento del mineral, por su parte, llegó a 502.875 toneladas, con un crecimiento interanual del 38,1%.
Sin embargo, estos indicadores positivos no se tradujeron en una recuperación de la demanda para la planta de General Roca.
La industria del yeso depende en buena medida del desempeño de la construcción pública y privada, dos actividades afectadas por la retracción de las inversiones y el encarecimiento de los costos.
De acuerdo con el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA), el costo de construir un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los 1.100 dólares en septiembre, el valor más elevado desde 2015.
El indicador acumula un aumento del 125% en dólares desde noviembre de 2023, impulsado principalmente por el costo de la mano de obra.
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A este panorama se suma la paralización de buena parte de la obra pública nacional, que también afectó el consumo de insumos utilizados por la industria de la construcción.
Una vez finalizado el retiro de los materiales, el predio de Compañía Corral quedará bajo custodia de personal de seguridad.
Aunque el cierre de las operaciones ya se concretó, las habilitaciones industriales permanecerán vigentes, lo que permitiría una eventual reactivación del establecimiento durante 2027.
No obstante, hasta el momento Etex no anunció ningún proyecto para retomar la producción en General Roca.
De esta manera, la ciudad rionegrina pierde una industria emblemática de su historia productiva, mientras que las operaciones de la compañía quedarán concentradas en su establecimiento de General Acha, La Pampa.
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Lectura rápida
¿Qué cerró Compañía Corral? La planta de General Roca en la provincia de Río Negro.
¿Quién tomó la decisión del cierre? El grupo multinacional belga Etex.
¿Cuándo se confirmó el cierre? Durante la segunda semana de noviembre.
¿Dónde se trasladará la producción? A una planta de mayor tamaño ubicada en General Acha, La Pampa.
¿Por qué se cerró la planta? Por la caída de la demanda de materiales para la construcción y cambios estructurales en el sector.