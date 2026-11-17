El papa León XIV rompió el silencio tras su concluyente paso por el país y ofreció un balance detallado sobre su visita pastoral a la Argentina. Durante una conferencia de prensa brindada en el vuelo de regreso a Roma, el Sumo Pontífice abordó los momentos clave de su agenda, se refirió a sus encuentros oficiales con el presidente Javier Milei y reiteró su profunda preocupación por el bienestar de los sectores más castigados por la crisis económica.

El análisis del Pontífice se da en un escenario de fuerte debate político interno sobre el rumbo de las medidas de ajuste fiscal, la contención social y los índices de pobreza que atraviesan los jubilados y las familias de bajos recursos.

El pedido prioritario por los sectores necesitados y la economía humana

Uno de los ejes centrales de la exposición papal giró en torno al contenido de las reuniones bilaterales mantenidas con el mandatario argentino. Aunque el líder de la Iglesia Católica evitó confrontaciones directas con las decisiones de gestión, reafirmó la premisa que marcó su discurso en la Universidad Católica Argentina (UCA): la urgencia de que el sistema financiero e industrial priorice el bienestar humano.

"La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía", fue el concepto rector que el Papa ratificó en su balance ante los corresponsales internacionales, insistiendo en que el crecimiento macroeconómico debe derramar de forma equitativa y proteger de manera prioritaria a los jubilados, los pobres y las personas con discapacidad.

Polarización, salud y un mensaje de reconciliación nacional

León XIV también dedicó un tramo sustancial de la charla a reflexionar sobre el clima social y político de la Argentina, marcado históricamente por profundas divisiones ideológicas. En este sentido, hizo un llamamiento directo a los actores sociales y a los medios de comunicación para frenar el escalamiento de la hostilidad verbal.

"Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio", expresó el Sumo Pontífice.

Asimismo, profundizó en su llamado a la concordia institucional: "Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar".

El esfuerzo físico tras la intervención quirúrgica

Consultado por los periodistas sobre su estado de salud general —tras la delicada operación a la que se sometió el pasado 13 de octubre, fecha en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho a raíz de un tumor maligno—, el Papa reconoció las exigencias físicas que demandó la gira.

"No estoy 100% recuperado, pero quería hacer este viaje", confesó con franqueza, al explicar que su decisión de cumplir estrictamente con el itinerario previsto en suelo argentino respondió a un compromiso pastoral inquebrantable con los fieles de la región.