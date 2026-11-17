El Gobierno de Javier Milei enfrentará en 2027 un importante desafío financiero, con vencimientos de deuda por USD 28.000 millones y pagos netos al Fondo Monetario Internacional (FMI) por otros USD 5.600 millones. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), las fuentes de financiamiento actualmente disponibles resultarían insuficientes para cubrir esos compromisos y dejarían un faltante estimado en USD 17.000 millones.

El diagnóstico fue elaborado por el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, que advirtió sobre las dificultades para afrontar las obligaciones externas y la posible necesidad de recurrir intensivamente a las reservas del Banco Central.

El economista Jorge Vasconcelos, investigador del IERAL, señaló que, al considerar de manera realista las alternativas de financiamiento disponibles, surge un déficit de USD 17.000 millones que debería cubrirse mediante un mayor uso de las reservas internacionales.

El informe sostiene que el principal problema de la deuda argentina no es de solvencia, sino de liquidez. En ese sentido, cuestiona que el país no haya aprovechado los períodos en los que el riesgo país se acercó a los 400 puntos básicos para concretar operaciones de canje de deuda, como las realizadas por Ecuador.

También advierte sobre los riesgos de depender de mecanismos extraordinarios de financiamiento, como los acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China.

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"Los swaps con Estados Unidos y China, en caso de poder ejecutarse, deberían formar parte de un 'Plan B', no ser el 'Plan A'", señala el documento.

Como antecedente, recuerda que cuando el Tesoro estadounidense intervino durante 2025 mediante la compra de pesos, lo hizo con un tipo de cambio próximo al techo de la banda cambiaria. Actualmente, según el análisis, esa diferencia ronda el 30%.

El escenario previsto para 2027 contrasta con los resultados que el sector externo podría alcanzar al cierre de este año.

De acuerdo con las estimaciones del IERAL, la cuenta corriente del balance de pagos, medida en base caja, podría registrar un superávit de USD 7.000 millones en 2026. A ese resultado se sumarían los ingresos netos de capitales, que contribuirían a explicar una mejora cercana a los USD 9.000 millones en las reservas del Banco Central.

Sin embargo, el informe advierte que esa evolución favorable no garantiza los recursos necesarios para cumplir con los compromisos financieros del próximo año.

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Uno de los principales obstáculos es el aumento del riesgo país, que llegó a ubicarse alrededor de los 850 puntos básicos y encarece las posibilidades de acceder al crédito internacional.

Aunque parte de ese incremento responde a la volatilidad de los mercados globales, el IERAL estima que aproximadamente el 60% de la suba se explica por factores políticos y económicos internos.

A esto se suma el bajo nivel relativo de reservas internacionales. Según el estudio, las reservas argentinas equivalen al 6,6% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en Perú representan el 21,5%.

Durante 2026, el Banco Central acumuló compras de divisas por USD 16.000 millones. No obstante, los investigadores advierten que el desafío será sostener esa adquisición de dólares sin comprometer las necesidades de financiamiento en pesos del Tesoro ni generar mayores desequilibrios monetarios.

Hasta mediados de año, prácticamente todos los pesos emitidos para comprar divisas fueron absorbidos mediante instrumentos del Tesoro y del Banco Central. En los últimos meses, en cambio, se moderaron tanto las compras de dólares como las operaciones destinadas a retirar pesos de circulación.

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Frente a las dificultades financieras, el IERAL considera que el Gobierno podría verse obligado a modificar algunos aspectos de su estrategia económica.

El informe señala que la disponibilidad de recursos del Tesoro es limitada y que las intervenciones recurrentes en el mercado secundario de bonos podrían requerir una participación más activa del Banco Central.

En ese contexto, advierte que sostener la desinflación exclusivamente mediante el control de la cantidad de dinero podría resultar incompatible con una mayor frecuencia de operaciones de mercado abierto.

"Se requiere un cambio profundo en el mix de política monetario-cambiaria", plantea el documento, que propone analizar la experiencia de Perú a fines de la década de 1990, antes de la implementación de su régimen de metas de inflación.

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Los investigadores también alertan que una mayor volatilidad en los rendimientos de los títulos públicos podría desalentar el crédito al sector privado y dificultar la recuperación de la actividad económica.

Más allá de las restricciones financieras, el IERAL identifica otro problema estructural que podría condicionar el desempeño económico durante 2027: las diferencias de crecimiento entre los distintos sectores productivos.

El estudio destaca el dinamismo de la minería, los hidrocarburos y el agro, pero advierte que su expansión todavía no logra trasladarse de manera significativa al conjunto de las economías regionales.

En particular, señala que la distancia entre las actividades más dinámicas y aquellas que presentan mayores dificultades es incluso más amplia que durante la convertibilidad.

Sectores como la industria, el comercio, el turismo y diversas actividades regionales aún no consiguen beneficiarse plenamente del crecimiento de los rubros exportadores.

En consecuencia, el informe considera que la recuperación económica dependerá no solo de la estabilidad financiera y la acumulación de reservas, sino también de la capacidad de extender el crecimiento a más provincias y actividades productivas.

Finalmente, el IERAL advierte que las perspectivas para 2027 estarán condicionadas por la evolución del proceso electoral, la gobernabilidad y las condiciones de los mercados internacionales.

En ese escenario, la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda y fortalecer las reservas aparece como uno de los principales desafíos económicos del Gobierno para el próximo año.

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