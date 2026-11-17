El avance de un severo frente de tormenta volvió a poner en vilo al interior productivo de la provincia de Córdoba, dejando a su paso un rastro de árboles caídos, cortes de suministro eléctrico y severas pérdidas en establecimientos agropecuarios.

En diálogo con Cadena 3, los jefes comunales de Cintra, Enrique Méndez Paz, y de Hernando, Ricardo Bianchini, trazaron un balance pormenorizado de una jornada crítica en la que la feroz intensidad del fenómeno contrastó con la ausencia de víctimas personales.

Cintra: ráfagas tipo tornado y golpe a la cuenca lechera

En el departamento Unión, la localidad de Cintra enfrentó un evento climático repentino que, en cuestión de minutos, descargó 45 milímetros de lluvia acompañados por vientos destructivos. El impacto interrumpió la circulación sobre la Ruta Provincial 3 —arteria clave que conecta con San Antonio de Litín y Las Varillas— debido a la caída de ejemplares arbóreos y postes del tendido eléctrico alrededor de las 19:30.

"Tuvimos una ráfaga de viento muy fuerte, una especie de cola de tornado que nos complicó", relató el intendente Enrique Méndez Paz al describir la violencia de la tormenta.

Si bien el casco urbano logró recuperar la iluminación y su ritmo habitual a la mañana siguiente gracias al trabajo articulado entre bomberos, policías, personal municipal y vecinos, el saldo más complejo se registró en la zona rural. Dos establecimientos cercanos dedicados a la actividad lechera sufrieron importantes daños estructurales. Según precisó el mandatario local, a los productores "se les volaron los techos, se complicó y tuvieron que interrumpir el tambo", lo que obligó a las cuadrillas de la cooperativa eléctrica a concentrar sus esfuerzos durante la madrugada para restituir la energía en el campo.

Hernando: veinte minutos de granizo y prevención activa

A pocos kilómetros, en el departamento Tercero Arriba, Hernando atravesó un episodio de características similares, aunque con un fuerte componente de caída de granizo. Allí se acumularon cerca de 50 milímetros de agua en un lapso de apenas media hora a cuarenta minutos, acompañados por un fenómeno sólido que puso a prueba las estructuras de la ciudad.

"Hubo una pedrada intensa que demoró prácticamente entre 15 y 20 minutos; algunas piedras pequeñas al inicio, pero después ya de gran tamaño", detalló el intendente Ricardo Bianchini.

A pesar de la magnitud de la tormenta —que se sumó a otro temporal registrado el viernes previo, donde ya se habían producido dos voladuras de techos—, en Hernando no hubo que lamentar heridos, evacuados ni roturas de viviendas. Bianchini atribuyó parte de este resultado al funcionamiento de un sistema local de vigilancia y alerta temprana integrado por el municipio, Seguridad Ciudadana y Bomberos Voluntarios. "Esta alerta anaranjada surgió a las 8 de la mañana y nosotros ya informamos que entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche íbamos a tener este evento meteorológico, y sucedió", explicó, subrayando que el corte energético provocado por la tormenta logró ser subsanado en apenas treinta minutos.

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Devastación en General Cabrera

El intendente Guillermo Cavigliasso confirmó graves daños en techos, cultivos y edificios públicos tras una tormenta feroz que descargó 75 milímetros y azotó con furia la región productiva del sur cordobés.

La furia climática que recorre el interior provincial dejó marcas profundas en General Cabrera. Tras una jornada de extrema tensión marcada por fuertes ráfagas y una intensa pedrada, el intendente Guillermo Cavigliasso brindó un crudo panorama de los daños registrados en la localidad y la región, advirtiendo sobre el fuerte impacto en el sector agropecuario y la infraestructura urbana. El fenómeno, que descargó 75 milímetros en la ciudad, estuvo precedido por una violencia inusitada que golpeó tanto a zonas residenciales como a establecimientos educativos y productivos.

Temporal de piedra

El temporal no dio tregua y movilizó de inmediato a las cuadrillas municipales, que trabajaron de manera ininterrumpida durante toda la noche y la madrugada para despejar calles y asistir a los vecinos. "Sí, mucha piedra, mucho viento, eso produjo mucho taponamiento en los techos y demás. Tuvimos algunos problemas en techos de viviendas, en los patios anegados de las viviendas, bueno, tuvimos algunas cuestiones por árboles caídos, ramas", detalló Cavigliasso sobre el núcleo del fenómeno.

El mandatario municipal confirmó además que el hospital local sufrió la cesión parcial de su techo, aunque las tareas de reparación comenzaron tempranamente para garantizar la normal atención sanitaria. Asimismo, se reportaron vidrios rotos e ingresos de agua en distintos centros educativos de la ciudad.

El golpe certero al cordón productivo y la cuenca lechera

Si bien el casco urbano sintió los efecto del temporal, el sector rural y los cultivos circundantes sufrieron pérdidas casi totales. La violencia del granizo afectó de manera crítica la producción de la zona, replicando un escenario de desastre similar al reportado en otros puntos de la cuenca lechera provincial.

"Los cultivos alrededor de la ciudad sí, realmente la piedra ha sido muy fuerte y hay cultivos de maíz, algunos cultivos de soja que recién estaban emergiendo y algunos lotes de trigo que han sido realmente dañados casi en su totalidad", alertó el jefe comunal.

A pesar de la magnitud de los daños materiales, el suministro eléctrico y las actividades escolares lograron normalizarse paulatinamente tras la restitución del servicio energético, que se reestableció luego de una hora y media de interrupción nocturna.





Entrevista de Radioinforme 3