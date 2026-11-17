Argentinos Juniors fue inhibido por la FIFA y no podrá incorporar refuerzos durante los próximos tres mercados de pases. La sanción se mantendrá vigente hasta que el club de La Paternal salde o renegocie la deuda que originó el reclamo. Según consta en el sitio del organismo, la medida rige desde el 13 de noviembre.

La institución fue notificada hace 72 horas y el impedimento para inscribir jugadores comenzará a sentirse con la ventana de verano, que se extiende entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Hasta el momento, la FIFA no publicó el detalle del acreedor ni el monto del expediente, y tampoco trascendieron esos datos desde el club.

Al tratarse de una sanción disciplinaria por compromisos impagos, la restricción se levanta de inmediato cuando el Bicho abona lo reclamado o alcanza un acuerdo formal de pago ante el organismo internacional. Esa condición obligará a la dirigencia a tomar medidas en el corto plazo.

La inhibición llega en plena crisis financiera. Los futbolistas acumulan entre tres y cuatro meses de sueldos adeudados, y el sábado 14 de noviembre suspendieron un entrenamiento como protesta, por lo que el cuerpo técnico de Nicolás Diez les otorgó el día libre para descomprimir la tensión. Mientras tanto, el presidente Cristian Malaspina brindará este viernes una charla exclusiva para socios, con el fin de aclarar los problemas económicos que arrastra la entidad desde comienzos de año.

Cuándo juega Argentinos Juniors por los playoffs

Argentinos Juniors recibirá a Independiente el sábado 21 de noviembre, a las 17, en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro corresponde a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura