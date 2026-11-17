FOTO: La cuadra de Ayacucho al 4300 (en la zona sur de Rosario, entre los barrios Tablada y Las Heras)

La Justicia autorizó la refuncionalización de un inmueble ubicado en Ayacucho al 4300, en la zona de Uriburu y Ayacucho, que había sido vinculado a investigaciones por hechos de violencia altamente lesiva. El proyecto contempla la instalación de un dispositivo municipal para el tratamiento de adicciones y el desarrollo de actividades con fines sociales.

La autorización fue otorgada este martes 17 de noviembre en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, a partir de un pedido de las fiscales Mercedes Banchio y Brenda Debiassi, de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General. La solicitud apuntó a darle un nuevo uso al espacio, sobre el que anteriormente se había dispuesto el cese del estado antijurídico del inmueble por su vinculación con hechos de violencia altamente lesiva.

El juez de primera instancia Negroni autorizó la refuncionalización del lugar para su reutilización con fines comunitarios y de bien público, de acuerdo con el proyecto presentado por los representantes de la Municipalidad de Rosario. Además, estableció que los organismos municipales involucrados deberán presentar informes periódicos ante la Fiscalía y el Tribunal para dar cuenta del avance y cumplimiento de la iniciativa.

Durante la audiencia participaron José Luis Tabares, director del Distrito Sur; Josefina del Río, presidenta del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, e Ignacio Noble, vicepresidente del mismo organismo.

En ese marco, del Río explicó que el inmueble ya se encuentra derribado, aunque aclaró que no se avanzó con la demolición total debido a que la construcción está ubicada entre medianeras, lo que implica riesgos para las edificaciones linderas. Por ese motivo, se consideró necesario realizar la audiencia antes de continuar con las intervenciones sobre el terreno.

La propuesta contempla incorporar el espacio a las políticas sociales del municipio, en el marco del plan de pacificación y de la mesa de intervenciones barriales focalizadas. El objetivo es dar continuidad institucional a la medida original y favorecer su implementación efectiva en el territorio.

Por su parte, Noble advirtió que mantener el lugar en las condiciones actuales genera una situación de inseguridad para los vecinos de la zona. Frente a ese escenario, planteó la construcción de un espacio de gestión municipal que funcione como dispositivo destinado al tratamiento de adicciones.