Se confirmó que Fernando Alonso competirá en el Rally Dakar 2027 Portugal-Marruecos con Aston Martin, el próximo mes de enero, produciendo su regreso a la prueba, a siete años de su primera y única participación.

Alonso conducirá el nuevo Aston Martin Dreadnought formando parte de un equipo de tres coches, junto al nueve veces campeón del mundo de rallies, Sébastien Loeb y al actual campeón del mundo de Rally-Raid, Lucas Moraes.

El piloto español contará con Marc Coma como copiloto; Coma, cinco veces ganador del Dakar en la categoría de motos, ya acompañó a Alonso durante su debut en la prueba en 2020, edición en la que Alonso terminó 13.º en la clasificación general.

El Dakar fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera", dice Fernando Alonso

El Dakar 2027 se celebrará entre el 9 y el 23 de enero —comenzando en Portugal y atravesando Marruecos—, tras lo cual Alonso centrará su atención en la temporada 2027 de Fórmula 1, con los entrenamientos de pretemporada programados para febrero, antes del inicio del campeonato en marzo.

«Tras decidir continuar compitiendo en Fórmula 1 con Aston Martin Aramco, reflexioné detenidamente sobre el Dakar», comentó Alonso. «Al final, la decisión resultó sencilla. Quería aceptar el reto por completo y afrontar tanto la Fórmula 1 como el Rally Dakar en el mismo año».

«En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Contar de nuevo con Marc a mi lado es fundamental; además, junto a Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas, formamos un equipo excepcional». «La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr».

La participación previa de Alonso en el Rally Dakar tuvo lugar durante su pausa de dos años en la Fórmula 1, entre 2019 y 2020; durante ese periodo, el español también afrontó otros retos, como las 500 Millas de Indianápolis, además de proclamarse campeón del Mundial de Resistencia.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com