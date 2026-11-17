Diego Milito puso a Guillermo Barros Schelotto como prioridad para dirigir a Racing en el próximo ciclo y ya hubo contactos para conocer su situación. La llegada del entrenador todavía no está resuelta: mantiene un contrato vigente hasta diciembre de este año.

La dirigencia de Avellaneda comenzó a evaluar distintas alternativas para definir quién estará al frente del plantel. La intención de Milito es encontrar un técnico que pueda encabezar el proyecto deportivo de la institución, por lo que la elección aparece entre las decisiones centrales para el próximo ciclo. En ese análisis, Barros Schelotto tomó fuerza por encima de otros nombres que también están en carpeta.

El exentrenador de Boca encabeza la lista de candidatos y es el principal nombre para hacerse cargo del equipo. Los contactos tuvieron como objetivo conocer su situación contractual y sus posibilidades de asumir el desafío en Racing. Esas comunicaciones fueron un paso dentro de las gestiones para avanzar por él, pero no implican un acuerdo cerrado ni aseguran su llegada.

Barros Schelotto todavía tiene compromisos pendientes con su actual club. Racing deberá evaluar los tiempos y las condiciones de esa situación antes de intentar concretar su llegada. El vínculo vigente hasta diciembre es uno de los factores que la dirigencia debe considerar para definir si las conversaciones pueden avanzar.

Detrás del Mellizo aparece Nicolás Diez, actual técnico de Argentinos Juniors, otro de los entrenadores considerados por Racing. A diferencia de Barros Schelotto, todavía no hubo comunicaciones con él. Tiene contrato hasta diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión de 200.000 dólares; además, Argentinos Juniors mantiene una deuda con el entrenador, un elemento que también forma parte del escenario ante una eventual salida.

Mauricio Pellegrino y el Tano Ortiz completan la lista de opciones que analiza la dirigencia, aunque ocupan un lugar secundario frente a los otros candidatos. Ambos tienen contratos vigentes hasta diciembre de este año. Esas situaciones deberán ser consideradas si Racing decide avanzar por alguno de los dos.

La dirigencia todavía debe definir quién conducirá al plantel en el próximo ciclo. Diego Milito ya marcó su preferencia, pero la llegada de Barros Schelotto no está asegurada y dependerá de los tiempos y las condiciones de su vínculo vigente.