El fútbol argentino se encuentra de luto tras el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, un juvenil de categoría 2008 que jugaba en las inferiores del Fútbol Club Ezeiza, luego de recibir un violento pelotazo en el rostro durante un partido frente a Muñiz.

El trágico episodio ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo, en un encuentro correspondiente a los torneos juveniles de la AFA.

Cristian Rompani, periodista del medio especializado Sábado Gol que presenció los hechos desde el campo de juego, brindó un estremecedor relato de la jugada: “La pelota le pegó de lleno a Abel, que cayó desplomado como en un nocaut de boxeo. Fue un derechazo del defensor que le dio de frente”. Tras el impacto, el joven hizo un giro en el aire y cayó boca abajo sin golpear su nuca contra el suelo.

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Ante la urgencia y la ausencia de una ambulancia estipulada en el predio debido a las normativas de la categoría —donde la reglamentación de la Primera C solo exige la presencia de un médico matriculado y no de un móvil de traslado permanente—, el jugador debió ser subido a una camioneta particular para ser llevado de urgencia.

En el Hospital Zonal General de Agudos Gobernador Domingo Mercante se constató que presentaba fractura de cráneo y sangrado interno, y a pesar de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, el joven falleció el domingo por la mañana.