Leonardo Ponzio hubiera querido no tomar la decisión que tomó al sacar del equipo a Lucas Martínez Quarta luego de ser uno de los que impidió su salida del club cuando asumió. Pero luego de cumplir la sanción de la expulsión contra Boca no tuvo más remedio que dejarlo de suplente y apostar por la dupla de Nicolás Otamendi de primer marcador de central y Lautaro Rivero de segundo marcador.

Las estadísticas de los dos juntos no tiene muchos datos porque de arranque jugaron sólo tres partidos: Independiente Santa Fe (0-0), Racing (1-0) y Aldosivi (2-0), teniendo en cuenta que con el equipo colombiano, Eduardo Coudet, armó una defensa que tuvo cuatro centrales. Además, en el debut de Ponzio jugaron un par de minutos y también en el partido en la Bombonera entró por la roja a Martínez Quarta. Suman 5 partidos y 355 minutos.

En cuanto a los rendimientos, le costó más a Otamendi jugar de zaguero por la derecha, ya que su costumbre en general es hacerlo por la izquierda, ya que jugó en River 14 veces en ese lugar.

Tal como vienen las cosas, si a River le va bien en los playoffs, Otamendi deberá acostumbrarse a ese lugar en el campo de juego defensivo. El tema no sólo es cómo defiende la dupla en retroceso, sino también cuando el equipo está en ataque y deben pararse los dos en zona media.

Pero a Ponzio no le quedó mucho más por hacer porque Martínez Quarta hace rato que viene quedando atrapado en los errores en partidos clave como sucedió en el penal frente a Santa Fe (que mandó el partido a penales y luego la eliminación) y el mencionado ante Boca. Tampoco hay otras alternativas porque Juan Portillo recién volvió a jugar y es más volante y porque Tobías Ramírez sólo sumó 45 minutos y luego pasó por una lesión.

El tema defensivo de River es clave para esta etapa y lo dijo Ponzio en la última conferencia de prensa al advertir que el cero en el arco propio es fundamental en los mano a mano. Esa posibilidad no es una costumbre en lo que va del año donde en 46 partidos le anotaron 38 goles. El promedio es alto y las veces que pudo irse con el arco invicto fueron 19. Los datos empeoran si se afina la búsqueda en partidos claves y definitorios.

Por último, en cuanto al panorama del equipo que se entrenó hoy, el panorama de los lesionados es el siguiente: Juan Cruz Meza tiene el alta, Fausto Vera ya está ok del desgarro, pero se le está demorando el alta por una molestia en el pie producto de una tendinitis crónica y Aníbal Moreno sigue diferenciado aún por el dolor lumbar. Este miércoles se suman los convocados Thiago Almada, Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel.