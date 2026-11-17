El Festival de Jesús María calienta motores con récord de anticipadas: cuál es la noche que lidera
Con más de 35.000 entradas vendidas, la edición 2027 registra una fuerte demanda antes de su inicio. El evento registra un crecimiento superior al 20% respecto de 2026. Habrá experiencias VIP de hasta 300 mil pesos y mejoras edilicias.
17/11/2026 | 10:35Redacción Cadena 3
FOTO: Así se vive la apertura de tranqueras en el festival de Jesús María
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El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027 ya superó las 35.000 entradas vendidas de manera anticipada, una cifra que representa un crecimiento superior al 20% respecto del mismo período de comercialización de la edición anterior. La 61ª edición, que se desarrollará del 7 al 17 de enero en el Anfiteatro José Hernández.
La demanda se concentra especialmente en el viernes 15 de enero, que encabeza las ventas y tendrá como principal figura al Chaqueño Palavecino. También actuarán Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La K'onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.
El segundo lugar entre las jornadas más elegidas corresponde al sábado 16, cuando Soledad celebrará sus 30 años de trayectoria en Jesús María, acompañada por Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Ángelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba.
El podio de ventas anticipadas lo completa el miércoles 13, con las actuaciones de Los Tekis, Q' Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada.
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100 Noches Festivaleras. El Festival de Jesús María lleva más de 35 mil entradas anticipadas vendidas para su próxima edición
El viernes 15, el sábado 16 y el miércoles 13 de enero son las noches que lideran las preferencias del público.
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• Cuánto costarán las entradas y qué pasa con las conservadoras
Uno de los aspectos que genera mayor debate entre quienes planean asistir al festival es el costo de las entradas y, particularmente, el precio establecido para ingresar con conservadoras.
La entrada general pasó a costar 65.000 pesos tras finalizar la etapa de preventa, mientras que los menores de 5 a 11 años y los jubilados abonarán 35.000 pesos.
Por su parte, el ingreso de una conservadora de hasta 34 litros tiene un valor adicional de 70.000 pesos, que debe pagarse independientemente de la entrada personal.
De esta manera, una persona que compre una entrada general y concurra con su conservadora deberá desembolsar 135.000 pesos, sin contar el costo de los alimentos y las bebidas que lleve.
En el caso de dos adultos que compartan una conservadora, el gasto ascenderá a 200.000 pesos entre las entradas y el permiso para ingresar el recipiente.
La modalidad permite llevar alimentos y bebidas adquiridos fuera del predio, una alternativa tradicional entre las familias y los grupos de amigos que concurren al festival.
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100 Noches Festivaleras. Jesús María 2027: salen a la venta los VIP con barra libre y gastronomía premium
El festival cordobés habilitó los sectores exclusivos para su próxima edición. Incluyen ubicación de privilegio, menú gourmet y barra liberada toda la noche.
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• Plateas de hasta 300.000 pesos y nuevas experiencias
El festival también apuesta a diferentes modalidades de acceso, con plateas cuyos precios oscilan entre 200.000 y 300.000 pesos, dependiendo de la jornada y la ubicación.
La propuesta incluye alternativas preferenciales y experiencias con servicios adicionales, entre ellos gastronomía, bebidas y estacionamiento, según la modalidad contratada.
Estas opciones responden a una demanda creciente de espectadores que buscan disfrutar del espectáculo con mayores comodidades.
A esto se suma la posibilidad de contratar servicios de traslado en vehículos con conductor, que llevan a los asistentes hasta el festival y los trasladan nuevamente al finalizar la jornada.
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Festival de Doma y Folklore. ¿Cuáles son las noches más vendidas de Jesús María 2027?
La Konga, La Pepa Brizuela, Damián Córdoba y Q’ Lokura están entre los artistas que pisan fuerte en la previa de la 61ª edición del festival.
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• Un escenario más alto y nuevos sanitarios
Otra de las novedades para 2027 estará relacionada con las mejoras edilicias en el Anfiteatro José Hernández.
Ya se trabaja en la construcción de un nuevo escenario que tendrá cinco metros más de altura, con el objetivo de adaptarse a las exigencias técnicas de espectáculos internacionales.
Las obras también incluyen nuevas baterías de sanitarios y la incorporación de una pequeña tribuna en uno de los laterales del predio, destinada a mejorar la experiencia de los espectadores.
Las inversiones forman parte de una serie de modificaciones orientadas a modernizar la infraestructura del festival y ampliar sus posibilidades de recibir producciones de mayor envergadura.
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100 Noches Festivaleras. Día por día: así quedó la grilla del Festival de Jesús María 2027
La 61ª edición se realizará del 7 al 17 de enero. Abel Pintos, Cazzu, Soledad, el Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra estarán entre las figuras de las 11 jornadas. En la nota, todos los detalles.
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• Dónde comprar las entradas
Las localidades generales, plateas y espacios preferenciales están disponibles a través de PaseShow y en las boleterías del festival, ubicadas en Cleto Peña 82, en Jesús María.
La atención presencial se realiza los martes y jueves, de 18 a 21. Además, existen alternativas de financiación de tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de entidades bancarias adheridas.
Con más de 35.000 entradas comercializadas antes de su inicio y un crecimiento superior al 20% en relación con la edición anterior, Jesús María se prepara para abrir nuevamente la temporada de grandes festivales de verano en Córdoba.
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100 Noches Festivaleras. "El Chaqueño" Palavecino confirmó qué día tocará con La Konga en el Festival de Jesús María
El cantor habló con Cadena 3 y deslizó que coincidirá con el grupo de cuarteto en la edición 61°. Ambos figuran en la grilla, pero todavía no se anunció qué artistas actuarán cada noche.
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Lectura rápida
¿Cuántas entradas se han vendido anticipadamente para el festival? Más de 35.000 entradas han sido vendidas anticipadamente.
¿Quién es el principal artista del viernes 15 de enero? El principal artista será el Chaqueño Palavecino.
¿Cuándo se llevará a cabo el festival? El festival se desarrollará del 7 al 17 de enero.
¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas están disponibles a través de PaseShow y en las boleterías del festival en Cleto Peña 82, Jesús María.
¿Cuál es el costo de la entrada general? La entrada general cuesta 65.000 pesos.