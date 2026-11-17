FOTO: Así se vive la apertura de tranqueras en el festival de Jesús María

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027 ya superó las 35.000 entradas vendidas de manera anticipada, una cifra que representa un crecimiento superior al 20% respecto del mismo período de comercialización de la edición anterior. La 61ª edición, que se desarrollará del 7 al 17 de enero en el Anfiteatro José Hernández.

La demanda se concentra especialmente en el viernes 15 de enero, que encabeza las ventas y tendrá como principal figura al Chaqueño Palavecino. También actuarán Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La K'onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

El segundo lugar entre las jornadas más elegidas corresponde al sábado 16, cuando Soledad celebrará sus 30 años de trayectoria en Jesús María, acompañada por Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Ángelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba.

El podio de ventas anticipadas lo completa el miércoles 13, con las actuaciones de Los Tekis, Q' Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada.

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• Cuánto costarán las entradas y qué pasa con las conservadoras

Uno de los aspectos que genera mayor debate entre quienes planean asistir al festival es el costo de las entradas y, particularmente, el precio establecido para ingresar con conservadoras.

La entrada general pasó a costar 65.000 pesos tras finalizar la etapa de preventa, mientras que los menores de 5 a 11 años y los jubilados abonarán 35.000 pesos.

Por su parte, el ingreso de una conservadora de hasta 34 litros tiene un valor adicional de 70.000 pesos, que debe pagarse independientemente de la entrada personal.

De esta manera, una persona que compre una entrada general y concurra con su conservadora deberá desembolsar 135.000 pesos, sin contar el costo de los alimentos y las bebidas que lleve.

En el caso de dos adultos que compartan una conservadora, el gasto ascenderá a 200.000 pesos entre las entradas y el permiso para ingresar el recipiente.

La modalidad permite llevar alimentos y bebidas adquiridos fuera del predio, una alternativa tradicional entre las familias y los grupos de amigos que concurren al festival.

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• Plateas de hasta 300.000 pesos y nuevas experiencias

El festival también apuesta a diferentes modalidades de acceso, con plateas cuyos precios oscilan entre 200.000 y 300.000 pesos, dependiendo de la jornada y la ubicación.

La propuesta incluye alternativas preferenciales y experiencias con servicios adicionales, entre ellos gastronomía, bebidas y estacionamiento, según la modalidad contratada.

Estas opciones responden a una demanda creciente de espectadores que buscan disfrutar del espectáculo con mayores comodidades.

A esto se suma la posibilidad de contratar servicios de traslado en vehículos con conductor, que llevan a los asistentes hasta el festival y los trasladan nuevamente al finalizar la jornada.

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• Un escenario más alto y nuevos sanitarios

Otra de las novedades para 2027 estará relacionada con las mejoras edilicias en el Anfiteatro José Hernández.

Ya se trabaja en la construcción de un nuevo escenario que tendrá cinco metros más de altura, con el objetivo de adaptarse a las exigencias técnicas de espectáculos internacionales.

Las obras también incluyen nuevas baterías de sanitarios y la incorporación de una pequeña tribuna en uno de los laterales del predio, destinada a mejorar la experiencia de los espectadores.

Las inversiones forman parte de una serie de modificaciones orientadas a modernizar la infraestructura del festival y ampliar sus posibilidades de recibir producciones de mayor envergadura.

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• Dónde comprar las entradas

Las localidades generales, plateas y espacios preferenciales están disponibles a través de PaseShow y en las boleterías del festival, ubicadas en Cleto Peña 82, en Jesús María.

La atención presencial se realiza los martes y jueves, de 18 a 21. Además, existen alternativas de financiación de tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de entidades bancarias adheridas.

Con más de 35.000 entradas comercializadas antes de su inicio y un crecimiento superior al 20% en relación con la edición anterior, Jesús María se prepara para abrir nuevamente la temporada de grandes festivales de verano en Córdoba.

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