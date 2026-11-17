El mapa climático de la Argentina atraviesa una etapa de extrema sensibilidad y los pronósticos meteorológicos encienden luces de advertencia en todo el territorio nacional.

En diálogo con Cadena 3, el pronosticador del Aeropuerto Córdoba, Marcelo Madelón, trazó un riguroso análisis sobre el comportamiento de las tormentas recientes y advirtió que el fenómeno continuará desplegando su potencia durante un largo tramo.

A diferencia de lo que podría suponerse, el especialista aclaró que el punto crítico del ciclo todavía se hace esperar: "Todavía no llegamos al pico de 'El niño', que lo esperamos a ese pico para el mes de diciembre, pero se hace notar", graficó al repasar la reciente sucesión de chaparrones y granizo que golpeó a diversos puntos de la provincia.

Radiografía de un fenómeno prolongado y persistente

Los efectos del clima adverso registrados en las últimas horas —que afectaron con rigor a sectores del sur cordobés y otras cuencas productivas— responden a una dina´mica atmosférica compleja que no se disipará en el corto plazo. Según explicó Madelón, la influencia del fenómeno se extenderá de manera sostenida.

"El momento máximo quizás se extienda el máximo a enero y la influencia del niño puede llegar incluso hasta el otoño del 2027, así que todavía falta bastante niño y se está mostrando con toda su fuerza", advirtió el pronosticador.

El especialista detalló que, si bien la ciudad de Córdoba logró esquivar en esta oportunidad los daños más severos de la pedrada, el sur y el sudeste provincial sufrieron acumulados significativos e intensas ráfagas que pusieron a prueba la infraestructura local. No obstante, los alertas continúan vigentes para zonas de la franja oeste y noreste, donde la inestabilidad se renovará con el correr de las horas.

El riesgo latente en el Litoral y la cuenca del Plata

La preocupación meteorológica no se agota en el territorio cordobés. Consultado sobre la situación en las provincias litoraleñas —donde los niveles de los ríos registran marcas elevadas y generan inquietud en las poblaciones ribereñas—, Madelón alertó sobre la correlación directa con las precipitaciones en las altas cuencas de los países vecinos.

"Se esperan nuevas lluvias en el estado de Santa Catarina y de Paraná y norte de Río Grande do Sul en los próximos días, que es donde están las nacientes de los ríos de la cuenca del Plata", explicó el técnico.

Este aporte extraordinario de humedad en los niveles medios de la atmósfera asegura que, a pesar de las treguas temporarias, la inestabilidad climática marcará el pulso de todo el verano y parte del otoño próximo.

Entrevista de Miguel Clariá.