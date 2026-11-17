TEDxCórdoba celebró este sábado 14 de noviembre sus 15 años de trayectoria con una nueva edición bajo el lema “Ecos”, en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El encuentro reunió a más de 1200 personas en una jornada dedicada a compartir ideas, experiencias e historias capaces de trascender el escenario y generar nuevas conversaciones.

Con la conducción de Mariana Asan, la temática de este año invitó a reflexionar sobre aquello que permanece después de una charla: las ideas que dejan huella, despiertan preguntas, conectan experiencias y pueden convertirse en motores de transformación. Porque un eco no es solamente aquello que vuelve a escucharse, sino también aquello que continúa resonando y encuentra nuevas formas de llegar a otros.

La edición aniversario reunió a siete oradores vinculados con la filosofía, la ciencia, la tecnología, la creatividad, el teatro, y la comunicación, en una propuesta que combinó conocimiento, experiencias personales y reflexiones sobre los desafíos contemporáneos.

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Y así cerramos otra edición increíble ?? ?? Un año más compartiendo en la ciudad que fue y es cuna de ideas revolucionarias, poderosas y emocionantes. ?? ¡Gracias acompañarnos en estos 15 años! Nos vemos en la próxima edición del círculo rojo ?? #TEDxCórdoba #Ecos https://t.co/qtDQjkAIBo — TEDxCórdoba (@TEDxCordoba) November 15, 2026

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Siete voces, siete ideas para seguir pensando

Entre las primeras voces que subieron al escenario, Pablo Sabbatella, especialista en ciberseguridad, presentó “Contalo”. Una charla que invitó a reflexionar sobre los engaños digitales, los mecanismos de manipulación y la importancia de compartir nuestras experiencias para prevenir nuevas estafas. “Las estafas funcionan igual, con una gran diferencia: en la magia, el secreto lo guarda el mago. En las estafas, el secreto lo guarda la víctima”.

Por su parte, Tamara Rubilar, bióloga, investigadora, y emprendedora biotecnológica, compartió en “¿Qué hacer cuando todavía no tenés las respuestas?” cómo la curiosidad científica, la incertidumbre y los encuentros inesperados pueden abrir caminos que nunca imaginamos. A partir de su experiencia en investigación marina y su recorrido como emprendedora, mostró cómo aquello que todavía no sabemos también puede convertirse en el punto de partida de nuevos descubrimientos.

“No saber no es el problema. El problema es qué hacemos cuando no sabemos”. “La ciencia no me enseñó a tener respuestas, me enseñó qué hacer cuando no las tengo”.

Desde otra perspectiva, Julián Caudana, estudiante, periodista y podcaster, emocionó con “¿Qué voz elegís ser?”, una historia sobre el poder de la voz, la compañía y la capacidad que tenemos, a través de nuestras palabras, de cambiarle el día a otra persona. Su intervención puso en valor la importancia de encontrar una voz propia y reconocer el impacto que puede tener en la vida de los demás.

“¿Quién sabe a quién podemos salvarle una mañana, un día, una semana, a lo mejor una vida siendo una voz cálida en los momentos más fríos de cada uno?”.

La actriz Elena Cerrada, en su charla “¿Es lo mismo estar vivo que sentirse vivo?”, reflexionó sobre el paso del tiempo, la libertad de expresarnos sin pedir permiso y la importancia de animarnos a salir de nuestra zona de comodidad. A través del humor, el teatro y una experiencia personal, invitó a repensar la intensidad con la que vivimos y a no dejar que la edad o las expectativas sociales condicionen nuestros deseos.

“Por carencia o por exceso nunca parecemos ser suficientes. Cuánto tiempo de nuestra vida pasamos intentando que nos acepten y cuánto sintiéndonos realmente vivos? ”¿Cuánto hace que no giras tu perilla por el placer de hacer “algo” que te haga latir distinto el corazón y te confirme que estas todo lo vivo que deseas estar?”.

La música también hizo eco en el escenario

La jornada tuvo un momento especial con la presentación sorpresa del Coro Gospel Kumbayá, una agrupación cordobesa pionera del género gospel en Argentina. Fundado en 2008, el coro volvió a compartir escenario con TEDxCórdoba después de su participación en 2017 con la performance “Un grito de libertad”.

En esta edición aniversario, su regreso fue una oportunidad para celebrar nuevamente la música, la emoción y el talento local. Con una trayectoria reconocida, que incluye el premio Carlos 2020 como mejor agrupación vocal, Kumbayá ofreció una presentación que recordó que TEDxCórdoba es también un espacio para impulsar, visibilizar y dar lugar a los artistas de nuestra ciudad.

Del pensamiento a la palabra: ideas que siguen resonando

Luego de la presentación musical, el escenario volvió a recibir nuevas ideas y perspectivas. Jorge Lauret, matemático, docente e investigador presentó “¿Vamos a perder el interés por razonar?”. Su charla propuso una reflexión sobre el valor del razonamiento y el pensamiento crítico en tiempos en los que las herramientas tecnológicas parecen ofrecernos respuestas inmediatas. A través de ejemplos y desafíos matemáticos, invitó a recuperar el placer de pensar y comprender por nosotros mismos.

“¿Vamos a dejar de razonar? “Ojalá que ninguna herramienta nos haga perder del placer de entender, del placer que provoca entender algo, ojalá no lleguemos a privarnos de ese placer, nunca”.

Alberto “Beto” de Carabassa, director creativo, comunicador, actor y locutor, llevó al escenario “Las palabras cambian, nosotros también”, un recorrido por la historia de las palabras y sus transformaciones. Exploró cómo los idiomas guardan huellas de migraciones, encuentros y culturas, y propuso una mirada sobre nuestra propia identidad: así como las palabras, las personas también estamos hechas de historias y capas que nos transforman a lo largo del tiempo.

“El idioma no es nuestro, nos lo prestaron miles de generaciones que hablaron antes que vos. Vos solo lo seguís moviendo… y dándole vida”. “Quizas nosotros también somos etimologías, venimos de lugares distintos, heredamos significados, cambiamos con el tiempo, nos conquistan, nos enamoramos, nos abandonan, nos transformamos. Creamos nuestro propio viaje, somos nuestra propia palabra en movimiento”.

La música volvió a tomar protagonismo con la presentación de Santiago Ruiz, quien regresó a TEDxCórdoba después de haber sido orador en 2022. Esta vez, su participación estuvo marcada por una trayectoria que trascendió el escenario: estuvo a cargo de la música de la misa del papa León XIV en Córdoba, una celebración que reunió a más de 130 artistas entre coros y orquestas, y convocó a cientos de miles de personas. Su presentación fue una nueva oportunidad para compartir esa capacidad de conectar a las personas a través de la música y convertir muchas voces en una sola.

El cierre de las charlas estuvo a cargo de Florencia Sichel, filósofa, escritora y divulgadora, quien presentó “¿Quién dijo que ser adulto tenía que ser así?”. En su intervención, invitó a cuestionar las exigencias y los mandatos que atraviesan la vida adulta. Reflexionó sobre la presión por ser productivos, alcanzar determinados estándares de éxito y cumplir con expectativas sociales que muchas veces nos alejan de nuestros propios deseos. “Ser adultos en el siglo XXI es correr tras estándares que nunca estuvieron tan altos. No importa lo que hagamos: lo tenemos que hacer con éxito y una sonrisa”. A través de la filosofía y de experiencias cotidianas, propuso recuperar el valor de las preguntas, aceptar la vulnerabilidad y animarnos a construir una nueva forma de ser adultos.

15 años compartiendo ideas. Y muchas más por venir.

Desde 2011, TEDxCórdoba acerca ideas transformadoras a la comunidad y genera espacios de encuentro entre personas, disciplinas y experiencias diversas. A lo largo de estos años, más de 140 oradores y oradoras pasaron por su escenario, compartiendo proyectos, investigaciones, historias y perspectivas que invitan a repensar la realidad.

Quince años después, la convicción sigue siendo la misma: una idea puede abrir una conversación, despertar una pregunta y generar algo que va mucho más allá del momento en que se comparte.

Con esta edición aniversario, TEDxCórdoba reafirmó su compromiso con la difusión de ideas que merecen ser compartidas y con la construcción de espacios donde distintas voces puedan encontrarse, inspirarse y generar nuevos ecos en la sociedad.