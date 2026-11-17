El 17 de noviembre de 2026, el plantel de la Selección argentina llegó a la ciudad de Córdoba, donde fue recibido por un gran número de aficionados en las inmediaciones del hotel donde se hospedará hasta la noche de hoy, justo antes de enfrentar a Costa Rica en su último partido del año en el estadio Mario Alberto Kempes.

La cuenta oficial de la selección compartió diversas imágenes del cálido encuentro entre los jugadores y los hinchas que esperaron tras las vallas, donde tuvieron la oportunidad de obtener fotos, saludos y autógrafos de los convocados por el director técnico Lionel Scaloni. Los futbolistas agradecieron el apoyo con el mensaje: "¡Gracias por este cariño, Córdoba!".

En una de las publicaciones, se destacó la frase: "El hincha argentino es incondicional", refiriéndose a las críticas sobre la baja asistencia de público en la derrota de 2-0 ante Uruguay en La Bombonera. El entrenador Scaloni comentó: "La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar". Este comentario fue en respuesta a la presencia de solo 21 mil espectadores en un estadio con capacidad para 57.000.

El técnico también anunció que en el arco estará el reconocido Emiliano "Dibu" Martínez, quien se ha recuperado de una lesión en la mandíbula y tomará el lugar de Gerónimo Rulli, tras su actuación en el partido anterior. En la mitad de la cancha, Máximo Perrone ingresará en lugar de Exequiel Palacios, y estará acompañado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes han tenido un rendimiento irregular en la selección. La delantera estará compuesta por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

El amistoso contra Costa Rica se llevará a cabo el martes a las 20:00, y se espera que sea una oportunidad para que la selección se recupere tras la derrota ante Uruguay. El partido será transmitido en vivo por Telefe y TyC Sports, y el árbitro designado es el brasileño Bruno Arleu, con Rodrigo Guarizo como VAR.