La Selección argentina y su emotivo encuentro con los hinchas en Córdoba antes del partido
El combinado "Albiceleste" jugará su último encuentro del año ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.
FOTO: La Selección argentina en Córdoba.
El 17 de noviembre de 2026, el plantel de la Selección argentina llegó a la ciudad de Córdoba, donde fue recibido por un gran número de aficionados en las inmediaciones del hotel donde se hospedará hasta la noche de hoy, justo antes de enfrentar a Costa Rica en su último partido del año en el estadio Mario Alberto Kempes.
La cuenta oficial de la selección compartió diversas imágenes del cálido encuentro entre los jugadores y los hinchas que esperaron tras las vallas, donde tuvieron la oportunidad de obtener fotos, saludos y autógrafos de los convocados por el director técnico Lionel Scaloni. Los futbolistas agradecieron el apoyo con el mensaje: "¡Gracias por este cariño, Córdoba!".
En una de las publicaciones, se destacó la frase: "El hincha argentino es incondicional", refiriéndose a las críticas sobre la baja asistencia de público en la derrota de 2-0 ante Uruguay en La Bombonera. El entrenador Scaloni comentó: "La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar". Este comentario fue en respuesta a la presencia de solo 21 mil espectadores en un estadio con capacidad para 57.000.
El técnico también anunció que en el arco estará el reconocido Emiliano "Dibu" Martínez, quien se ha recuperado de una lesión en la mandíbula y tomará el lugar de Gerónimo Rulli, tras su actuación en el partido anterior. En la mitad de la cancha, Máximo Perrone ingresará en lugar de Exequiel Palacios, y estará acompañado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes han tenido un rendimiento irregular en la selección. La delantera estará compuesta por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.
El amistoso contra Costa Rica se llevará a cabo el martes a las 20:00, y se espera que sea una oportunidad para que la selección se recupere tras la derrota ante Uruguay. El partido será transmitido en vivo por Telefe y TyC Sports, y el árbitro designado es el brasileño Bruno Arleu, con Rodrigo Guarizo como VAR.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizó en Córdoba?
La Selección argentina fue recibida por hinchas antes de su partido contra Costa Rica.
¿Quién es el director técnico de la selección?
El director técnico es Lionel Scaloni.
¿Cuál es el próximo partido de la selección?
El próximo partido es un amistoso contra Costa Rica.
¿Dónde se jugará el partido?
El partido se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.
¿A qué hora está programado el partido?
El partido está programado para las 20:00.
[Fuente: Noticias Argentinas]