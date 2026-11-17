FOTO: Condenan a prisión perpetua a ex policía por el femicidio de Estefanía Civardi en Bariloche

El ex integrante de la Policía de Río Negro, Emerson Marín, ha sido condenado este martes a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Estefanía Civardi, una joven de 22 años que fue asesinada de un disparo en una vivienda de San Carlos de Bariloche.

El jurado popular decidió por unanimidad la culpabilidad de Marín, y durante la audiencia de cesura, el juez de juicio Sergio Pichetto emitió la sentencia correspondiente por el delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de un arma de fuego.

El magistrado también determinó extender la prisión preventiva del condenado hasta que la sentencia sea confirmada o revocada en instancias judiciales posteriores. Esta medida fue solicitada tanto por la fiscalía como por la querella, y la defensa no presentó oposición.

El viernes anterior, Pichetto autorizó al Servicio Penitenciario a gestionar el traslado de Marín a la cárcel que considerara adecuada, sugiriendo entre las opciones el ex Maruchito, ubicado en General Roca, según lo propuesto por el defensor Diego Navarro.

Las investigaciones revelaron que a las 2:00 de la madrugada del 30 de julio de 2025, en la calle Los Radales, la víctima se encontraba durmiendo en la planta baja de la casa cuando Marín disparó a corta distancia con un arma de calibre 9 milímetros, según las acusaciones formuladas.

Durante el juicio, se presentaron alrededor de 30 testigos, incluyendo familiares y amigos de la víctima, efectivos de la policía, vecinos que llegaron al lugar tras el disparo, así como un forense que realizó la autopsia, una psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y expertos en balística, genética y telecomunicaciones.