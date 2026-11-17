FOTO: Córdoba: detenido un hombre por el robo de cinco medidores de agua en Urca

En Córdoba, un hombre de 36 años fue detenido tras ser acusado de robar cinco medidores de agua en el barrio Urca.

La captura se llevó a cabo este martes durante un patrullaje preventivo en la calle Emilio Lamarca al 3.400, donde los efectivos policiales observaron a un sujeto que portaba una mochila.

Al notar la presencia del hombre, las autoridades decidieron implementar un operativo cerrojo que permitió localizarlo y revisar sus pertenencias. Durante la inspección, encontraron cinco medidores de agua y un cuchillo.

Las investigaciones posteriores confirmaron que tres de los medidores pertenecían a diferentes inmuebles de la zona, ya que sus números de identificación coincidían con los registrados en las boletas del servicio.

El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia para que se determinen las acciones legales pertinentes.

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