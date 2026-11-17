Detuvieron a un hombre por el robo de cinco medidores de agua en barrio Urca
Durante la inspección, encontraron cinco aparatos y un cuchillo. El implicado fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia.
FOTO: Córdoba: detenido un hombre por el robo de cinco medidores de agua en Urca
En Córdoba, un hombre de 36 años fue detenido tras ser acusado de robar cinco medidores de agua en el barrio Urca.
La captura se llevó a cabo este martes durante un patrullaje preventivo en la calle Emilio Lamarca al 3.400, donde los efectivos policiales observaron a un sujeto que portaba una mochila.
Al notar la presencia del hombre, las autoridades decidieron implementar un operativo cerrojo que permitió localizarlo y revisar sus pertenencias. Durante la inspección, encontraron cinco medidores de agua y un cuchillo.
Las investigaciones posteriores confirmaron que tres de los medidores pertenecían a diferentes inmuebles de la zona, ya que sus números de identificación coincidían con los registrados en las boletas del servicio.
El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia para que se determinen las acciones legales pertinentes.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba?
Un hombre fue detenido por el robo de cinco medidores de agua en el barrio Urca.
¿Quién fue detenido?
Un hombre de 36 años fue el implicado en el robo.
¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar el 17 de noviembre.
¿Dónde se realizó la detención?
La detención se llevó a cabo en la calle Emilio Lamarca al 3400, en Córdoba.
¿Cómo fue la detención?
Se implementó un operativo cerrojo tras un patrullaje preventivo de la policía.
[Fuente: Noticias Argentinas]