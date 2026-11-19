Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 19°. La humedad se sitúa en un 77%, lo que genera una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el noroeste.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad se mantendrá en un 77%. No se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con algunas lluvias. El viernes 20 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. El sábado 21, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, también con lluvias ligeras. Para el domingo 22, la mínima será de 16° y la máxima de 27°, continuando con lluvias ligeras. El lunes 23, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 24, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas.