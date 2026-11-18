FOTO: Agustín Canapino posa con los Premios Olimpia de Plata y Oro de la edición pasada.

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – La 73° edición de los Premios Olimpia se llevará a cabo el próximo lunes 21 de diciembre en Tango Porteño, un reconocido establecimiento de tango situado a pocas cuadras del obelisco.

Este evento volverá a premiar a los mejores deportistas argentinos en 44 disciplinas distintas. Además, se otorgará el prestigioso Olimpia de Oro, que reconoce al mejor atleta del año, junto con la segunda entrega del premio Inspiración, una beca destinada a un deportista destacado que no haya triunfado en su categoría.

En la edición anterior, celebrada en la Usina del Arte, el piloto Agustín Canapino se alzó con el premio dorado, tras consagrarse campeón del icónico Turismo Carretera y el TC 2000.

Los últimos meses del año representan un periodo significativo para el deporte argentino, ya que el Círculo de Periodistas Deportivos inicia la organización de los Premios Olimpia, que fueron establecidos en 1954.

La ceremonia, organizada por la empresa Torneos, parte del Grupo Waiken, se desarrollará en Tango Porteño, que ofrece cenas-show y se ubica en Cerrito al 570, en el centro de la Capital Federal.

En esta edición, como en la anterior, los Olimpia reconocerán a deportistas de 44 disciplinas, abarcando desde deportes populares como el fútbol, básquet, tenis y boxeo, hasta aquellos menos visibles, como cestoball, pato y softbol, lo que convierte a este evento en una celebración inclusiva del deporte nacional.

En 2025, los eSports se añadieron a las disciplinas premiadas, destacando también a Agustín Canapino, quien recibió tanto el Olimpia de plata en automovilismo como el de oro.

Ese evento también rindió homenaje a la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona, al otorgar el Olimpia Infinito a sus hijas, Dalma y Gianinna. Además, se reconoció la trayectoria de Ricardo González, campeón del primer Mundial de básquet con la selección argentina, y se homenajearon a los equipos de River en 1975 y Argentinos Juniors en 1985 en el ámbito del fútbol.

La entrega de 2025 también introdujo la categoría Premio Inspiración, una beca económica para un deportista nominado que no haya ganado en su categoría, eligiendo al ganador a través del voto del público. El primer laureado fue el palista Manuel Tripano, reconocido como el primer campeón mundial en la historia del canotaje argentino.