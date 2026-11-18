Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- La exitosa serie "Ginny & Georgia" regresa oficialmente a Netflix con una cuarta temporada, tras el cierre de la tercera temporada, que dejó una serie de secretos que amenazan con salir a la luz.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la plataforma confirmó que la cuarta entrega de la serie llegará a la pantalla el próximo 21 de enero, coincidiendo con el verano latinoamericano. Asimismo, difundió una serie de imágenes oficiales de la próxima temporada.

La temporada anterior cerró con Georgia —interpretada por Brianne Howey— evitando ir a prisión gracias a la ayuda de su hija Ginny —interpretada por Antonia Gentry—. La realización de Ginny de que es más parecida a su madre de lo que a ella le gustaría admitir terminó por generarle inseguridades, así como enfrentarse a los fantasmas de sus decisiones.

Austin, el hijo menor de la familia, también atraviesa una crisis existencial tras presenciar cómo su mamá asesinó al papá de su mejor amigo y ver cómo su propio padre terminó siendo incriminado por ese crimen. En esta oportunidad, se espera que el joven interpretado por Diesel La Torraca tenga un papel más importante en esta temporada.

La cuarta temporada cuenta con nuevos personajes recurrentes, entre ellos Sunny Mabrey (en el papel de Daisy, la madre distanciada de Georgia) y Ali Skovbye (como Rainn). Asimismo, vuelve el núcleo principal de la familia Miller —Brianne Howey (Georgia), Antonia Gentry (Ginny) y Diesel La Torraca (Austin)— junto con el resto del reparto habitual de Wellsbury.