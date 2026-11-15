Desayunos saludables: Queso cottage con papaya y arándanos para empezar bien el día

Transformar nuestros desayunos o meriendas en casa no tiene por qué ser complicado. Con un poco de creatividad, se puede lograr un plato tan saludable como delicioso y nutritivo, incluso para quienes desean controlar su peso. Una excelente opción es el queso cottage, que combina perfectamente con fruta fresca y satisface los antojos de dulces por las mañanas.

Tradicionalmente, se ha asociado el desayuno con alimentos como pan, cereales y bollería, pero no son imprescindibles. Incorporar vitaminas, fibra y proteínas, junto a grasas saludables, puede ofrecer la energía necesaria para comenzar el día. Preparar un bol con estos ingredientes no lleva más que unos minutos.

El queso cottage destaca por su sabor fresco y ligeramente salado, así como por su textura granulada y cremosa. Es rico en proteínas y bajo en grasas, lo que lo convierte en una opción ideal para deportistas, quienes buscan perder peso o reducir el consumo de carbohidratos refinados. En el mercado existen alternativas sin lactosa y también se puede sustituir por ricotta o requesón.

Para aquellos que deseen ahorrar tiempo, se puede preparar la salsa de arándanos con antelación, permitiendo que esté fresca y reposada al momento de servir. Asimismo, la papaya puede ser troceada y macerada en zumo de lima junto a algunas especias o un toque de sal, conservándola en un recipiente hermético en la heladera. Esta receta puede ser la base para múltiples variantes; además de los cambios mencionados para el queso, se puede optar por yogur griego, skyr, queso fresco batido o quark, incluso queso de Burgos. En cuanto a la fruta, la elección de papaya se debe a su poder digestivo y frescura tropical, aunque se puede reemplazar por piña fresca o mango. Las semillas de chía añaden grasas saludables y un toque crujiente, siempre que se incorporen justo antes de consumir.

Ingredientes

Para 2 personas:

½ ud. Papaya

200 g Arándanos

2 uds. Lima o limón

300 g Queso Cottage

Pimienta negra molida

Sal

Semillas de chía

Cómo hacer queso cottage con papaya y salsa de arándanos

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 50 min

Elaboración: 10 min

Cocción: 20 min

Reposo: 20 min

Para comenzar, se retiraron las semillas de la papaya, se peló y cortó en cubos pequeños o se picó la pulpa. Se mezcló en un recipiente, recogiendo sus jugos, con una pizca de sal, pimienta negra, el zumo de una lima entera y un poco de ralladura. Si se desea, se puede añadir vainilla molida, canela o chile picante en polvo. Se dejó marinar durante un mínimo de 20 minutos, o toda la noche en la heladera.

En una olla, se dispusieron los arándanos previamente lavados y secos, añadiendo el zumo de ½ lima. Se calentó a fuego suave, machacando un poco con una cuchara, pero dejando los frutos enteros. Se mantuvo la cocción a fuego bajo durante unos 20 minutos o hasta que los arándanos soltaron sus jugos. Se retiró del fuego y se dejó enfriar. Esta salsa también se puede preparar con antelación y guardar en la heladera.

Al momento de servir, se repartió el queso cottage en dos cuencos, escurriendo el suero que pudiera tener, y se combinó con una porción de papaya y sus jugos, junto a la salsa de arándanos, vertiendo parte del líquido sobre el queso. Se decoró con más ralladura de lima y semillas de chía o de otro tipo al gusto.