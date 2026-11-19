Este jueves 19 de noviembre, el clima en Salta se caracterizará por temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados. La mínima se registrará en 16° y la máxima alcanzará los 26°, lo que sugiere un día templado ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo presenta broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se mantiene en 20°, mientras que la humedad es del 85%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima descienda a 16° y la máxima llegue a 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las de la mañana, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. No se prevén lluvias para hoy, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima para los próximos días. Para el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 34°, con probabilidades de light rain. El sábado 21 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 29°, también con posibilidades de lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 32°, continuando con la tendencia de lluvias. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas.