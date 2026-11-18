Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- César Ezequiel Florentín fue condenado este miércoles a prisión perpetua por el femicidio de Noelia Aldana Torres, la radióloga de 34 años asesinada a puñaladas en su departamento de la localidad bonaerense de Burzaco, el 8 de marzo de 2025, mismo día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

El Tribunal en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora encontró culpable al acusado por el homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía, en línea con el pedido que había formulado el fiscal Sebastián Grys durante los alegatos.

La sentencia recayó sobre Florentín, de 22 años, quien era vecino de la víctima y permanecía detenido desde el crimen. La defensa, a cargo de la abogada Celeste Vázquez, había solicitado su absolución por considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad y, de manera subsidiaria, había planteado que el hecho fuera considerado un homicidio simple.

El femicidio ocurrió en el departamento donde vivía Torres, ubicado sobre la calle Adolfo Alsina al 1000, en Burzaco, partido de Almirante Brown.

La víctima trabajaba como radióloga en un consultorio odontológico de Wilde y tenía previsto encontrarse con sus amigas para comprar un regalo para el baby shower de una de ellas. Sin embargo, dejó de responder los mensajes y nunca llegó a la cita, por lo que sus allegadas comenzaron a preocuparse y dieron aviso al 911.

Cuando los efectivos policiales llegaron al edificio, encontraron las llaves colocadas del lado de adentro de la puerta y debieron forzar el ingreso. En el interior hallaron el cuerpo de Noelia sobre la cama, con múltiples heridas de arma blanca en el rostro, las manos y una pierna.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, el ataque habría ocurrido mientras la joven dormía. La investigación también contempló la hipótesis de que Florentín hubiera ingresado a la vivienda desde su propio balcón, debido a la cercanía entre ambos departamentos y a una ventana que comunicaba los espacios.

El acusado fue encontrado en una escalera del edificio después del crimen, con una lesión en el cuello y rasguños en distintas partes del cuerpo. Durante la investigación se secuestraron cuchillos y otros elementos que fueron sometidos a peritajes.

Uno de los ejes del debate estuvo puesto en la evidencia científica. La defensa cuestionó que no se hubiera encontrado material genético que vinculara directamente a Florentín con el ataque, ni ADN de la víctima en la ropa del imputado. También planteó objeciones sobre los procedimientos realizados durante la investigación.

La Fiscalía, por su parte, sostuvo la acusación por homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía, y pidió la pena máxima. Finalmente, el tribunal hizo lugar a ese planteo y descartó el pedido de absolución y la calificación alternativa formulada por la defensa.

La lectura del veredicto fue acompañada por familiares y amigas de Noelia, que siguieron el proceso judicial y reclamaron una condena a prisión perpetua. Tras conocerse la decisión, una de sus amigas expresó que el resultado era el esperado, aunque remarcó el dolor por la ausencia de la joven.

“Se hizo justicia, pero justo sería que Noelia esté con nosotros hoy”, fue otra de las expresiones que sintetizaron el sentimiento de sus allegadas tras la sentencia.