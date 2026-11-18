El argentino Mauricio Pochettino inició oficialmente este miércoles su ciclo como director técnico del Manchester United al presentarse en el predio de entrenamiento de Carrington tras la salida de Michael Carrick.

El técnico argentino, de 54 años, arribó en un avión privado dispuesto por la institución inglesa luego de finalizar su etapa al frente de la selección de Estados Unidos, con la que obtuvo victorias por 6 a 0 y 2 a 0 ante Haití para clasificar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Pochettino, anunciado el viernes pasado como sucesor de Michael Carrick, firmó un contrato por dos años y medio, vigente hasta junio de 2029, pese a haber renovado hace apenas tres meses su vínculo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) hasta 2030.

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"I think with the power of this club and the fans supporting us, I think we will get in the place that we deserve to be." https://t.co/nM7w3EkenD — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

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En su despedida del seleccionado norteamericano, el entrenador admitió entre lágrimas que una oportunidad en el club inglés era difícil de rechazar.

La llegada del argentino marca un hito institucional: es el primer director técnico no europeo en dirigir al equipo en sus 140 años de historia y el duodécimo en asumir el cargo desde la salida de Sir Alex Ferguson.

En su primer contacto con el plantel y las instalaciones, Pochettino destacó el privilegio de asumir en la institución y envió un mensaje a los simpatizantes a través de las redes sociales del club pidiendo cohesión.

Señaló que su objetivo principal es generar la unidad que el propio nombre del equipo representa para revertir el presente deportivo y lograr que los futbolistas rindan al máximo nivel.

Para adelantar la planificación, tres integrantes de su cuerpo técnico (Jesús Pérez como asistente, Toni Jiménez como entrenador de arqueros y su hijo Sebastiano Pochettino en ciencias del deporte) ya habían viajado con antelación a Inglaterra.

El cambio de conducción implica modificaciones inmediatas en la metodología de trabajo y el armado del plantel ya que, a diferencia de la gestión de Carrick, quien otorgó jornadas libres tras encuentros exigentes como el reciente empate 4-4 ante Aston Villa, Pochettino impondrá la obligatoriedad de asistir a sesiones de recuperación el día posterior a cada partido, sin importar el desgaste físico.

Paralelamente, de cara al mercado de pases de enero, la directiva y el entrenador priorizarán la salida de futbolistas para reducir la masa salarial, con Marcus Rashford (valuado en torno a los 40 millones de euros) entre los posibles transferibles, además de abordar las lesiones recurrentes de Luke Shaw y Harry Maguire y redefinir el rol táctico de Bruno Fernandes.

Con experiencias previas en la Premier League al mando de Southampton, Tottenham Hotspur (donde fue subcampeón de liga y de la Champions League) y Chelsea, además de un paso por el París Saint-Germain junto a Lionel Messi, Pochettino asume en medio de una severa crisis futbolística.

Manchester United se encuentra en zona de descenso, ocupando el 18.º puesto de la tabla con apenas 8 puntos en 10 jornadas, por encima de Sunderland (8) y Crystal Palace (7), eliminado de la Copa de la Liga y ubicado en puestos de repechaje en la fase de liga de la Champions League.

El debut oficial de Pochettino será este domingo a las 13:30 (hora argentina) en el clásico frente a Liverpool en Anfield, por la undécima fecha del campeonato inglés.