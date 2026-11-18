Las jugadoras de hockey de Talleres piden el apartamiento del coordinador
Denuncian presuntas situaciones de maltrato, amenazas y abuso de autoridad en un escrito presentado a la comisión directiva.
18/11/2026 | 18:52Redacción Cadena 3
FOTO: El hockey femenino de la T en problemas
Las jugadoras de Primera División presentaron una nota ante la Comisión Directiva en la que denuncian presuntas situaciones de maltrato, amenazas y abuso de autoridad por parte del coordinador deportivo, Manuel Amnduni, e integrantes del cuerpo técnico.
Según el escrito, el reclamo cuenta con el respaldo unánime del plantel. Las jugadoras señalan como desencadenante un presunto episodio de violencia física contra el padre de una compañera, ocurrido el 14 de noviembre.
El plantel solicita la destitución de Amnduni, una investigación sobre las conductas denunciadas y medidas que garanticen un espacio deportivo libre de violencia.
Las jugadoras advierten que, si el coordinador continúa en su cargo, todo el plantel de Primera División dejará la institución.
“No queremos irnos de Talleres. Queremos poder quedarnos, jugar y disfrutar de nuestro club”, expresaron en la nota.
Lectura rápida
¿Qué denuncian las jugadoras? Presuntas situaciones de maltrato, amenazas y abuso de autoridad por parte de Manuel Amnduni e integrantes del cuerpo técnico.
¿Quién es Manuel Amnduni? Es el coordinador deportivo denunciado por las jugadoras de Primera División.
¿Cuándo ocurrió el episodio desencadenante? El episodio de violencia física contra el padre de una compañera ocurrió el 14 de noviembre.
¿Qué solicitan las jugadoras? Solicitan la destitución de Amnduni, una investigación sobre las conductas denunciadas y medidas para garantizar un espacio libre de violencia.
¿Qué advertencia hacen las jugadoras? Advierten que si Amnduni continúa en su cargo, todo el plantel dejará la institución.