FOTO: El hockey femenino de la T en problemas

Las jugadoras de Primera División presentaron una nota ante la Comisión Directiva en la que denuncian presuntas situaciones de maltrato, amenazas y abuso de autoridad por parte del coordinador deportivo, Manuel Amnduni, e integrantes del cuerpo técnico.

Según el escrito, el reclamo cuenta con el respaldo unánime del plantel. Las jugadoras señalan como desencadenante un presunto episodio de violencia física contra el padre de una compañera, ocurrido el 14 de noviembre.

El plantel solicita la destitución de Amnduni, una investigación sobre las conductas denunciadas y medidas que garanticen un espacio deportivo libre de violencia.

Las jugadoras advierten que, si el coordinador continúa en su cargo, todo el plantel de Primera División dejará la institución.

“No queremos irnos de Talleres. Queremos poder quedarnos, jugar y disfrutar de nuestro club”, expresaron en la nota.