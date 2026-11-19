Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 19 de noviembre
Este jueves 19 de noviembre, la temperatura mínima en CABA será de 19° y la máxima alcanzará los 30°. Se prevé un día mayormente soleado con baja probabilidad de lluvias.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA presenta un clear sky, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°, y la humedad se encuentra en un 80%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1008 hPa.
El clima hoy jueves 19 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas serán mayormente soleadas, con un viento suave que no superará los 10 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el viernes 20 de noviembre la mínima será de 19° y la máxima de 23°, con posibilidad de light rain. El sábado 21 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, con overcast clouds. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con light rain nuevamente. El lunes 23 de noviembre, se espera un clear sky con mínimas de 18° y máximas de 25°. Finalmente, el martes 24 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con light rain.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se espera un día mayormente soleado con temperaturas entre 19° y 30°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 18° con una sensación térmica de 19°.
¿Habrá lluvias hoy?
No se prevén lluvias para hoy en CABA.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras el viernes y el domingo, con temperaturas variables.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en CABA es del 80%.