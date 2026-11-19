FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta un clear sky, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°, y la humedad se encuentra en un 80%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas serán mayormente soleadas, con un viento suave que no superará los 10 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el viernes 20 de noviembre la mínima será de 19° y la máxima de 23°, con posibilidad de light rain. El sábado 21 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, con overcast clouds. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con light rain nuevamente. El lunes 23 de noviembre, se espera un clear sky con mínimas de 18° y máximas de 25°. Finalmente, el martes 24 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con light rain.