FOTO: Bioetanol: el norte y Córdoba se unen para exigir una ley. (Ilustrativa)

El bioetanol se consolidó como una de las columnas vertebrales de la economía del norte argentino y de Córdoba. Así lo planteó Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, en diálogo con Cadena 3, en medio de las tensiones que generaron la ausencia de representantes de Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) en algunas reuniones clave, vinculadas entre otros temas al cupo de biocombustibles y a la composición del Consejo de la Magistratura.

“Hoy estamos hermanados con Córdoba en el tema del bioetanol. El de maíz y el de caña de azúcar se transformaron en un eje importantísimo para el norte argentino”, afirmó Rocchia Ferro. En la región no se produce biodiesel: el foco está puesto en el alcohol de caña.

Una herramienta para regular la producción

Según el dirigente industrial, el bioetanol permite ordenar el mercado azucarero. “Cuando tenés cada vez más producción, tenés que ir viendo a qué mercados podés salir. Los que estamos buscando son el bioetanol y las exportaciones”, explicó.

Este año se estima que se exportarán unas 700.000 toneladas de azúcar crudo, por un valor aproximado de 250 millones de dólares. “Es central para nosotros”, remarcó.

La urgencia de extender la ley

La actual normativa de biocombustibles vence en 2030. El sector reclama que se extienda al menos hasta 2035 o 2040 para tener un horizonte de previsibilidad. “Todo el mundo está convencido de que tenemos que tener la ley vigente hasta esa fecha. Si no, no sabemos qué pasaría, no tenemos un futuro certero”, advirtió.

Hoy la mayoría de las naftas ya están mezclando entre 13,5% y 15% de alcohol. “Las petroleras están mezclando más porque les conviene y porque es un buen negocio para ellas también”, señaló Rocchia Ferro. El bioetanol se paga entre 1.050 y 1.600 pesos el litro (un poco menos en Córdoba, por el menor costo del maíz), mientras que la nafta supera los 2.000 pesos.

El ejemplo de Brasil y el sueño de ir más lejos

Argentina y Brasil nacieron juntos en la era del Proálcool y la Alconafta, en 1979. Brasil produce hoy más de 50.000 millones de litros de alcohol carburante y se autoabastece. “Nosotros tuvimos 16 provincias con alconafta, después se descontinuó y empezamos de nuevo”, recordó el presidente de la UIT.

Para las economías regionales del norte, acrecentar el uso de bioetanol significaría poder regular mejor el mercado, exportar, producir azúcar y desarrollar más derivados de la caña. “Si se llegara a lograr que los buques mercantes y los aviones usen bioetanol, sería algo así como Disney”, grafió con humor.

Rocchia Ferro destacó el trabajo conjunto entre los productores de maíz de Córdoba y el Centro Azucarero Argentino. “El norte argentino y Córdoba se han abrazado para luchar juntos para que salga la ley de bioetanol”, concluyó.

Entrevista de Informados, al Regreso.