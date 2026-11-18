La actriz Eleonora Wexler se refirió a uno de los proyectos que significó una "gran posibilidad como artista y como persona", respecto a la película "Yo nena, yo princesa", que volvió a proyectarse en la pantalla grande, en el marco del mes del orgullo.

A diez días del ataque a un nene trans de 12 años, que fue agredido físicamente por adolescentes en la costanera de la ciudad de Santa Fe, la pieza que relata la historia de Luana Mansilla, la primera nena trans con DNI argentino, regresó a la Sala Lúcida, ubicada en el barrio porteño de Saavedra.

En este contexto y en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Eleonora Wexler -que se puso en el rol de Gabriela Mansilla en el film- consideró que la visibilidad de la pieza en el contexto actual es fundamental: "Es una película necesaria y que educa. Que dentro de este contexto cultural siga teniendo visibilidad es un enorme aporte social".

Además, sobre la construcción de su personaje no ficticio, explicó: "Fue un trabajo enorme que hizo el director Federico Palazzo. Fue filmada en pandemia, con el consentimiento de Gabriela Mancilla, mamá de Luana. Ella me recibió en su casa. Tuvimos varias reuniones en conjunto con el director".

"Es la demostración de una enorme lucha ganada. Sin respuestas durante años y, de repente, encontramos un espacio para poder hablar y dar testimonio de esta historia que abrió un camino nuevo. Fue una gran posibilidad como artista y como persona", cerró Wexler.

De qué trata "Yo nena, yo princesa"

Gabriela es madre de mellizos a quienes al nacer se les asignó el género masculino. Desde los primeros años de vida, uno de ellos manifiesta un profundo sufrimiento y expresa con claridad que es una niña, pronunciando la frase que da título a la obra.

Al notar la angustia y el aislamiento de su hija, Gabriela consulta a médicos y psicólogos. Sin embargo, se encuentra con profesionales que abordan el tema desde el prejuicio y la patologización.

La trama muestra los conflictos dentro de la pareja, ya que al padre le cuesta aceptar la situación. También retrata las barreras en el sistema educativo y la falta de políticas públicas para acompañar a las infancias trans.

Con el apoyo de organizaciones de diversidad sexual y en el marco de la Ley de Identidad de Género en Argentina, Gabriela impulsa el reclamo ante el Estado para que se reconozca el nombre y la identidad de Luana.