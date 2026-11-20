FOTO: Choque entre un taxi y una moto en Rosario: una mujer sufrió politraumatismos.

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Un choque entre un taxi y una motocicleta se registró en la intersección de Pasco y Presidente Roca, en la ciudad de Rosario. Como consecuencia del impacto, una mujer que circulaba en el rodado menor sufrió politraumatismos y debió ser asistida por personal sanitario.

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?? CHOQUE ENTRE UN TAXI Y UNA MOTO EN ROSARIO Un siniestro vial se registró en la intersección de Pasco y Presidente Roca, donde colisionaron un taxi y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, una mujer sufrió politraumatismos y debió ser trasladada a un centro de salud https://t.co/wBVMJEcJEs — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 20, 2026

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Según la información preliminar, la motociclista fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada en una ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica.

A raíz del siniestro, el tránsito permanece cortado en la zona, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del choque ni sobre la identidad y el estado de salud de la mujer.