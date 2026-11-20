FOTO: Tragedia en la cárcel de Villa María: un preso falleció tras una descarga eléctrica

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- Un preso fue hallado sin vida este jueves en su celda del Establecimiento Penitenciario N.° 5 de Villa María, en Córdoba, y las autoridades creen que falleció a causa de una descarga eléctrica.

Según comunicó el Servicio Penitenciario de Córdoba a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió a las 15:04, cuando el recluso estaba manipulando un alargue de fabricación casera.

En respuesta, un equipo de emergencias y el Servicio Médico de la cárcel se presentaron en el lugar, llevaron a cabo maniobras de reanimación y confirmaron el deceso a las 15:25.

El diagnóstico preliminar indica que la causa del fallecimiento fue una descarga eléctrica, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía de Turno, el Juzgado de Ejecución Penal correspondiente y las autoridades judiciales y penitenciarias pertinentes, quienes iniciaron una investigación para aclarar las circunstancias del suceso.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del interno y si este cumplía una condena en dicho establecimiento.