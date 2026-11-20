Tragedia en la cárcel de Villa María: un preso falleció tras una descarga eléctrica
El hecho ocurrió en el Establecimiento Penitenciario N.° 5 de Villa María.
FOTO: Tragedia en la cárcel de Villa María: un preso falleció tras una descarga eléctrica
Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- Un preso fue hallado sin vida este jueves en su celda del Establecimiento Penitenciario N.° 5 de Villa María, en Córdoba, y las autoridades creen que falleció a causa de una descarga eléctrica.
Según comunicó el Servicio Penitenciario de Córdoba a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió a las 15:04, cuando el recluso estaba manipulando un alargue de fabricación casera.
En respuesta, un equipo de emergencias y el Servicio Médico de la cárcel se presentaron en el lugar, llevaron a cabo maniobras de reanimación y confirmaron el deceso a las 15:25.
El diagnóstico preliminar indica que la causa del fallecimiento fue una descarga eléctrica, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía de Turno, el Juzgado de Ejecución Penal correspondiente y las autoridades judiciales y penitenciarias pertinentes, quienes iniciaron una investigación para aclarar las circunstancias del suceso.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del interno y si este cumplía una condena en dicho establecimiento.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la cárcel de Villa María?
Un preso fue encontrado muerto tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un alargue casero.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho ocurrió el jueves 20 de noviembre a las 15:04.
¿Qué medidas se tomaron tras el suceso?
El Servicio Médico de la cárcel intentó reanimar al preso, pero se constató su deceso a las 15:25.
¿Quiénes están investigando el caso?
Intervienen la Fiscalía de Turno y el Juzgado de Ejecución Penal para esclarecer el hecho.
¿Se conoce la identidad del fallecido?
Aún no se ha revelado la identidad del preso ni su situación legal en el penal.
[Fuente: Noticias Argentinas]