Las librerías de Rosario vuelven a ser protagonistas con una nueva edición de la Noche de las Librerías, una iniciativa que comenzó este jueves 20 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 23, con horarios especiales, descuentos y actividades culturales en distintos puntos del micro y macrocentro de la ciudad.

La propuesta, que se realiza dos veces al año, busca incentivar el encuentro entre los lectores y las librerías, con promociones que permiten acceder a libros a precios más económicos que los habituales. Además, la cercanía de las fiestas de fin de año suma un atractivo adicional: la posibilidad de anticipar las compras de regalos navideños.

Desde la librería Homo Sapiens, ubicada sobre calle Sarmiento, cerca de calle Córdoba, Gabriel Riestra, uno de sus responsables, destacó la expectativa que genera esta convocatoria entre los integrantes del sector. En diálogo con Cadena 3 Rosario, explicó que se trata de una actividad muy esperada tanto por los comerciantes como por el público, que aprovecha estas jornadas para recorrer los establecimientos y descubrir nuevas propuestas.

«Es una oportunidad para los lectores y los clientes de poder comprar libros a precios más económicos que los habituales», señaló Riestra, quien también confirmó que las librerías participantes permanecerán abiertas hasta las 23, con promociones especiales y distintas actividades culturales. La iniciativa cuenta, además, con el acompañamiento del municipio en su difusión.

En cuanto a las expectativas para esta segunda edición del año, el librero reconoció que la convocatoria puede variar, aunque se mostró optimista a partir de los resultados de la reciente Feria del Libro de Rosario, realizada en octubre, que tuvo una importante concurrencia y una destacada agenda cultural.

La actividad también invita a reflexionar sobre los hábitos de lectura, especialmente entre niños y adolescentes, en un contexto atravesado por la expansión de las nuevas tecnologías y el uso cada vez más temprano de dispositivos electrónicos. Para Riestra, el interés por los libros en papel sigue vigente y existe una búsqueda sostenida de padres, docentes y familiares para acercar a las infancias a la lectura.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con espacios dedicados a la literatura infantil y juvenil, un segmento que ocupa un lugar importante dentro de la oferta de las librerías. «Hay un debate abierto en torno a las pantallas y a cómo el avance imparable de la digitalización llega en edades cada vez más tempranas», sostuvo.

A la hora de recomendar lecturas, Riestra mencionó Hamnet, de Maggie O'Farrell; las novelas policiales de Freida McFadden y Cabrón, de Reynaldo Sietecase, entre otras alternativas. No obstante, invitó a los visitantes a recorrer los estantes sin limitarse a los títulos más conocidos, porque, según consideró, las librerías ofrecen una enorme variedad de historias y descubrimientos posibles.

«Las librerías son paisajes realmente muy ricos, muy poblados y están a la espera del descubrimiento de los lectores. Hay tesoros allí», expresó.

La Noche de las Librerías continuará hasta el domingo 23 de noviembre, de 18 a 23, en los comercios adheridos del micro y macrocentro, ofreciendo una nueva oportunidad para recorrer las librerías, encontrar lecturas y mantener vivo el vínculo con la literatura.

Informe de Franco Giacometti.