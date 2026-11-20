Alerta por tormentas para Córdoba: advierten por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas
La meteoróloga Karina Vargas anticipó condiciones de inestabilidad para este viernes y el sábado en distintos sectores de la provincia. Se esperan chaparrones, lluvias intensas en cortos períodos y posibles tormentas con granizo. Para el fin de semana largo, las máximas rondarán entre los 25 y 26 grados.
20/11/2026 | 18:40Redacción Cadena 3
FOTO: Se anticipan fuertes precipitaciones y fenómenos severos
Córdoba atraviesa una jornada marcada por condiciones de tiempo cálido, húmedo e inestable, con probabilidades de chaparrones y tormentas en distintos puntos de la provincia. En este contexto, rige una alerta amarilla que alcanza inicialmente al sur y centro del territorio provincial, con previsiones de nuevas áreas afectadas durante el sábado.
La meteoróloga Karina Vargas explicó, en diálogo con Cadena 3, que los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas de viento, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en períodos cortos.
Según detalló, para este viernes por la tarde la advertencia comprende principalmente al sur y sudeste provincial. En tanto, durante el sábado 21, la inestabilidad podría extenderse al sur, sudeste, este, centro, algunas zonas serranas y noreste de Córdoba.
La especialista recomendó prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y mantenerse informados ante la posibilidad de tormentas localmente intensas.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo
De cara al fin de semana largo, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 25 y 26 grados, con nubosidad variable y períodos de inestabilidad.
Vargas señaló que tanto el sábado como el domingo y el lunes podrían registrarse chaparrones y tormentas temporarias, por lo que las condiciones no serán completamente estables.
En ese sentido, quienes tengan previsto viajar desde Córdoba capital hacia las sierras o disfrutar de los ríos y balnearios deberán contemplar posibles cambios en el tiempo.
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La meteoróloga indicó que será posible realizar actividades al aire libre, aunque insistió en la importancia de tomar precauciones y estar atentos a las alertas vigentes.
Ante la posibilidad de tormentas, las autoridades y especialistas recomiendan evitar permanecer en ríos y arroyos durante el desarrollo de fenómenos meteorológicos, especialmente por el riesgo de crecidas repentinas.
También se aconseja prestar atención a las condiciones del cielo, evitar refugiarse debajo de árboles durante las tormentas y extremar los cuidados al circular por rutas.
Con temperaturas agradables, pero con inestabilidad persistente, Córdoba tendrá un fin de semana largo en el que el tiempo podría alternar entre momentos de sol, nubosidad y precipitaciones.
Lectura rápida
¿Qué se espera para la tarde? Se esperan tormentas de variada intensidad, con precipitaciones abundantes y otros fenómenos.
¿Quién emite el pronóstico? El pronóstico es general, sin mencionar una fuente específica.
¿Cuándo podría desmejorar el clima? Las condiciones meteorológicas podrían desmejorar durante la tarde.
¿Dónde se prevén complicaciones? En la circulación vehicular y visibilidad en rutas y caminos.
¿Por qué se recomienda precaución? Por el riesgo de calzadas resbaladizas y crecidas repentinas de cuerpos de agua.