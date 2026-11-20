Córdoba atraviesa una jornada marcada por condiciones de tiempo cálido, húmedo e inestable, con probabilidades de chaparrones y tormentas en distintos puntos de la provincia. En este contexto, rige una alerta amarilla que alcanza inicialmente al sur y centro del territorio provincial, con previsiones de nuevas áreas afectadas durante el sábado.

La meteoróloga Karina Vargas explicó, en diálogo con Cadena 3, que los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas de viento, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en períodos cortos.

Según detalló, para este viernes por la tarde la advertencia comprende principalmente al sur y sudeste provincial. En tanto, durante el sábado 21, la inestabilidad podría extenderse al sur, sudeste, este, centro, algunas zonas serranas y noreste de Córdoba.

La especialista recomendó prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y mantenerse informados ante la posibilidad de tormentas localmente intensas.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

De cara al fin de semana largo, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 25 y 26 grados, con nubosidad variable y períodos de inestabilidad.

Vargas señaló que tanto el sábado como el domingo y el lunes podrían registrarse chaparrones y tormentas temporarias, por lo que las condiciones no serán completamente estables.

En ese sentido, quienes tengan previsto viajar desde Córdoba capital hacia las sierras o disfrutar de los ríos y balnearios deberán contemplar posibles cambios en el tiempo.

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La meteoróloga indicó que será posible realizar actividades al aire libre, aunque insistió en la importancia de tomar precauciones y estar atentos a las alertas vigentes.

Ante la posibilidad de tormentas, las autoridades y especialistas recomiendan evitar permanecer en ríos y arroyos durante el desarrollo de fenómenos meteorológicos, especialmente por el riesgo de crecidas repentinas.

También se aconseja prestar atención a las condiciones del cielo, evitar refugiarse debajo de árboles durante las tormentas y extremar los cuidados al circular por rutas.

Con temperaturas agradables, pero con inestabilidad persistente, Córdoba tendrá un fin de semana largo en el que el tiempo podría alternar entre momentos de sol, nubosidad y precipitaciones.