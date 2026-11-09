Descubre cómo hacer deliciosos plátanos caramelizados en freidora de aire

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico versátil en muchas cocinas, permitiendo preparar no solo frituras más saludables, sino también una variedad de postres. Uno de los más sencillos y deliciosos son los plátanos caramelizados, que se preparan con solo dos ingredientes básicos y son perfectos para quienes disfrutan del sabor a caramelo con un toque especial.

Estos plátanos, que se pueden encontrar en recetas como la tarta tatin de plátano, adquieren un sabor intenso y una textura seductora al ser cocinados con un endulzante que potencia sus azúcares naturales. Por sí solos, los plátanos son una delicia cremosa, con un toque tostado, pero también pueden complementar otros postres y desayunos.

La receta básica para los plátanos caramelizados requiere simplemente de fruta y azúcar moreno o panela, que aportan un mejor color y sabor en comparación con el azúcar blanquilla. Una proporción que suele funcionar bien es utilizar tres plátanos medianos o grandes con 100 g de azúcar moreno. Es importante recordar que cuanto más maduro esté el plátano, menos azúcar se necesitará.

El proceso es simple: se deben cortar los plátanos pelados en rodajas de grosor medio y colocarlas en el cesto de la freidora, que debe estar cubierto con papel apto para este uso. Luego, se añade el azúcar y se mezcla bien para que todas las rodajas queden cubiertas. La cocción se realiza a 200ºC durante unos 8 a 10 minutos, aunque si se precalienta la freidora, el tiempo puede ser menor.

Para añadir un toque extra de sabor, se puede mezclar el azúcar moreno con canela, ralladura de naranja o cardamomo. También es posible combinarlo con miel, melaza o sirope de arce. Los plátanos caramelizados pueden degustarse tanto en caliente como en frío, ya sea solos o acompañados de una bola de helado de vainilla, nata montada o incluso como parte de unas crepes.

Aunque no sea la época adecuada, estos plátanos son ideales para disfrutar con torrijas o sus variantes, las tostadas francesas. Sin duda, una opción que se adapta a cualquier ocasión y que deleitará a los más golosos.