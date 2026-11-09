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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un día con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 14° y 22°. Conocé más sobre el clima en la ciudad.

09/11/2026 | 00:18Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 9 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 9 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de clear sky, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica se sitúa en 14°, mientras que la humedad es del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte-noreste, y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. El día se presenta ideal para actividades al aire libre, con un clima agradable y soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se anticipan variados. Para el martes 10 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 12 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 21°, con cielo mayormente nublado.

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