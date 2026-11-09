"El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad", dijo el Papa

FOTO: Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa del Papa.

FOTO: El Papa saluda a los fieles en el Cottolendo Don Orione.

El Papa León XIV comenzó este lunes su segundo día en Argentina con una agenda centrada en el contacto directo con los fieles y el compromiso social, lejos del hermetismo de la jornada anterior en Casa Rosada.

Tras un primer día marcado por un fuerte mensaje político —en el que pidió una economía “al servicio de las personas” y el reconocimiento del que piensa distinto—, el Sumo Pontífice pone el foco en la calle y el fervor popular.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajó hacia la provincia de Buenos Aires, recorre parte del conurbano con el Papamóvil y llegó a la localidad de Claypole, donde visita el Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminó por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad.

En el encuentro con los residentes, el Santo Padre se emocionó y manifestó: “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

"Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", resaltó.

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Desde la madrugada, cientos de fieles acampan en los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo, para asegurarse un lugar en la misa multitudinaria prevista para las 11:30. Las fuerzas de seguridad organizan el ingreso a través de ocho accesos peatonales habilitados en el perímetro.

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La visita del Papa León XIV es la primera de un Sumo Pontífice a la Argentina en casi 40 años y genera una movilización masiva tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo de seguridad acompaña cada tramo de la agenda en un clima de alta expectativa y devoción.