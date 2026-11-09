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"El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad", dijo el Papa

El Sumo Pontífice recorrió el establecimiento ubicado en Claypole, donde saludó a cientos de fieles y fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

09/11/2026 | 09:58Redacción Cadena 3

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El Papa habla a los residentes del Cottolengo Don Orione.

FOTO: El Papa habla a los residentes del Cottolengo Don Orione.

El Papa a bordo del papamóvil recorre Claypole.

FOTO: El Papa a bordo del papamóvil recorre Claypole.

El Papa saluda a los fieles en el Cottolendo Don Orione.

FOTO: El Papa saluda a los fieles en el Cottolendo Don Orione.

Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa del Papa.

FOTO: Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa del Papa.

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El Papa León XIV comenzó este lunes su segundo día en Argentina con una agenda centrada en el contacto directo con los fieles y el compromiso social, lejos del hermetismo de la jornada anterior en Casa Rosada.

Tras un primer día marcado por un fuerte mensaje político —en el que pidió una economía “al servicio de las personas” y el reconocimiento del que piensa distinto—, el Sumo Pontífice pone el foco en la calle y el fervor popular.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajó hacia la provincia de Buenos Aires, recorre parte del conurbano con el Papamóvil y llegó a la localidad de Claypole, donde visita el Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminó por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad.

En el encuentro con los residentes, el Santo Padre se emocionó y manifestó: “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

"Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", resaltó.

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Desde la madrugada, cientos de fieles acampan en los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo, para asegurarse un lugar en la misa multitudinaria prevista para las 11:30. Las fuerzas de seguridad organizan el ingreso a través de ocho accesos peatonales habilitados en el perímetro. 

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La visita del Papa León XIV es la primera de un Sumo Pontífice a la Argentina en casi 40 años y genera una movilización masiva tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires

El operativo de seguridad acompaña cada tramo de la agenda en un clima de alta expectativa y devoción.

Lectura rápida

¿Quién comienza su segundo día en Argentina?
El Papa León XIV comienza su segundo día en Argentina.

¿Cuál es el enfoque de la agenda del Papa?
La agenda del Papa se centra en el contacto directo con los fieles y el compromiso social.

¿Dónde se congregan los fieles para la misa?
Los fieles acampan en los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo.

¿Cuándo está prevista la misa multitudinaria?
La misa multitudinaria está prevista para las 11:30.

¿Por qué es significativa la visita del Papa?
Es la primera visita de un Sumo Pontífice a Argentina en casi 40 años.

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