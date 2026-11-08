Cómo es la agenda de León XIV este lunes en Buenos Aires

FOTO: El papa León XIV ya está en Argentina.

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El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo a las 16:33 en un avión de Aerolíneas Argentinas desde Montevideo y vivió su primera jornada en el país.

El lunes 9 de noviembre será una de las jornadas más significativas de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El pontífice comenzará la mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir una misa multitudinaria en Palermo.

El cronograma oficial prevé el siguiente desarrollo:

9.15: Visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: Santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16.10: Encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17.30: Reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: Celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana.

19.45: Cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.

La misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles se perfila como uno de los momentos centrales de la visita papal.