Cómo es la agenda de León XIV este lunes en Buenos Aires
El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, y dio inicio a una visita apostólica sin precedentes de tres días en el país, marcando el primer viaje de un pontífice al país en 39 años.
08/11/2026 | 20:20Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV ya está en Argentina.
El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo a las 16:33 en un avión de Aerolíneas Argentinas desde Montevideo y vivió su primera jornada en el país.
El lunes 9 de noviembre será una de las jornadas más significativas de la visita del papa León XIV a la Argentina.
El pontífice comenzará la mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir una misa multitudinaria en Palermo.
El cronograma oficial prevé el siguiente desarrollo:
9.15: Visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
11.30: Santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
16.10: Encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
17.30: Reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
18.45: Celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana.
19.45: Cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.
La misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles se perfila como uno de los momentos centrales de la visita papal.
Lectura rápida
¿Quién llegó a la Argentina? El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo.
¿Cuándo será la jornada más significativa de su visita? El lunes 9 de noviembre será una de las jornadas más significativas.
¿Dónde comenzará su mañana? Comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
¿Cuál es uno de los momentos centrales de la visita? La misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles en Palermo.
¿Con quién se reunirá a las 17.30? Se reunirá con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.