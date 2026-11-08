Vélez se prepara para un debate presidencial antes de las elecciones del 15 de noviembre

FOTO: El estadio José Amalfitani, recinto donde se llevará a cabo el debate.

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) – Vélez se encuentra en la antesala de unas elecciones clave, donde renovará su presidencia. El actual presidente, Fabián Berlanga, se postulará como vice, mientras que los socios del club tendrán la oportunidad de escuchar a los candidatos en un debate presidencial.

Este encuentro está programado para el lunes 9 de noviembre a las 19:00, en la sala de conferencias del estadio José Amalfitani. Las elecciones se realizarán el domingo 15 de noviembre, entre las 8:00 y las 18:00.

El candidato oficialista es Nelson Pugliese, quien representa a la lista Legado Vélez y cuenta con el respaldo de Berlanga, que se inscribió como vicepresidente primero. Los opositores son Juan Cruz Montero de "ADN Azul y Blanco", Federico Balestrini, del Círculo El Fortín, e Ignacio Mazzitelli, por Cruzada Renovadora.

La semana en curso es determinante para Vélez, que definirá a sus autoridades para los próximos tres años. Antes de que los socios elijan a su candidato preferido, tendrán la oportunidad de observar un debate entre los postulantes.

El debate fue organizado con el apoyo de 30 medios partidarios, buscando promover la participación democrática y ofrecer a los socios un espacio para escuchar y comparar las propuestas de los candidatos a liderar el club.

El formato del debate incluirá preguntas cruzadas y bloques temáticos que abarcarán la actualidad deportiva, económica, institucional y de infraestructura de Vélez. Además, se transmitirá en vivo a través de YouTube, por el canal "Vélez Debate", para que todos los socios y simpatizantes interesados puedan acceder a la discusión.

Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 15 de noviembre, de 8:00 a 18:00, en el Polideportivo José Ramón Feijóo, ubicado en la avenida Juan B. Justo 8900, en el barrio de Liniers. Podrán participar todos los socios mayores de 18 años con al menos dos años de antigüedad, registrados en el padrón.

Agencia NA